Putin’in mesajları ne anlama geliyor? ‘Ukrayna yönetimin meşruiyeti tartışmaya açılıyor’
12:42 05.09.2025 (güncellendi: 12:54 05.09.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Abone ol
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklama ile Ukrayna yönetimini barış görüşmeleri için Moskova’ya çağırdı. Putin’in açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine etki etmemesi gerektiğini söyledi.
Rus lider Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rus ekonomisinin durumu ve gelecek planları hakkında açıklamalar yaptı. Putin, oturumdaki konuşmasında ve soru-cevap bölümünde Ukrayna'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Putin “Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım ancak bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak neredeyse mümkün değil. Hatta siyasi irade olsa bile, ki bunun olacağından şüphe ediyorum. Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer. Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı.” ifadelerini kullandı.
‘Ukrayna yönetimin meşruiyeti tartışmaya açılıyor’
Putin’in değerlendirmeleri hakkında Sputnik’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:
“Baktığımızda Rusya’nın bu değerlendirmesi, pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyuyor. Putin, bu değerlendirmesiyle hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini, geri adım atmayacağını ifade ediyor. Putin, bu beyanatıyla Ukrayna yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açıyor. Mevcut Ukrayna yönetiminin, NATO’yu ve Batı’yı arkasına alarak darbe yoluyla iş başına gelmiş gayrimeşru bir yönetim olduğu mesajını veriyor. Bu yönetimin NATO’dan ve Avrupa’dan bağımsız düşünülemeyeceğini, dolayısıyla bu yönetimle yapılacak müzakerelerin ve görüşmelerin boş ve verimsiz olacağı mesajını güçlü bir şekilde iletiyor.”
‘Batı’nın Ukrayna’ya etki etmesi istenmiyor’
Bilal Sambur Putin’in açıklamalarında Batılı ülkelere net mesajlar verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
“İkinci olarak, Rusya ve Ukrayna’nın güvenlik sorunlarını kendi başlarına ele almaları gerektiğini, özellikle Ukrayna’nın bu sürece Batı’yı dahil etmemesi gerektiğini vurguluyor. Yani Putin, Ukrayna’dan bahsederken aslında Avrupa ve Amerika’dan bahsediyor. Onların bulunduğu bir yerde barışın olmayacağını, Batı Ukrayna’nın üzerinde etkisini sürdürdüğü sürece bir çözümün mümkün olmayacağını söylüyor.”
‘Görüşme adresi Moskova’
Putin’in mesajlarında görüşmelerin Moskova’da yapılmasına ilişkin mesajını da yorumlayan Prof. Dr. Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üçüncü olarak, görüşmelerin Moskova’da yapılması gerektiğini dile getiriyor. Bu, Batı başkentlerini süreçten dışlamaya yönelik bir adım olmasının yanı sıra, Rusya ve Ukrayna’nın tarihsel ve kültürel açıdan bir bütünlüğe sahip olduğunu vurgulayan sembolik bir mesaj da içeriyor. Yani, eğer bir sorun varsa bunun konuşulacağı merkez Moskova’dır diyor. Sonuç olarak, Putin Ukrayna ile görüşmeler için şu an yeterli bir zeminin ve uygun şartların oluşmadığını ifade ediyor. Bu açıklama, Ukrayna konusunda Rusya ile Amerika’nın, özellikle de Putin ile Trump’ın ne kadar farklı düşündüğünü ortaya koyuyor.”
‘Putin’in mesajı Trump’a’
Putin’in açıklamalarında ABD Başkanı Trump’a yönelik mesajlar içerdiğini de belirten Sambur şunu söyledi:
“Putin, bu mesajıyla Trump’a da sesleniyor: ‘Bu mesele aceleye getirilebilecek bir mesele değil. Hele bizi tehdit ederek baskı kurmaya çalışmayın.’ Bütün baskılara ve tehditlere rağmen Rusya’nın pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını, şu anda Ukrayna ile yapılacak görüşmelerin pek bir işe yaramayacağını net biçimde ortaya koyuyor. Ayrıca bu mesaj, Amerika üzerinde baskı kurmaya da yönelik. Putin, “Rusya’nın pozisyonunu anlamadığınız ve buna uygun yeni bir süreç başlatmadığınız sürece siz de zarar göreceksiniz” diyerek Batı’ya da açık bir mesaj veriyor. Yani Putin, Ukrayna ile birlikte Avrupa’ya, ama en önemlisi mevcut Trump yönetimine çok güçlü bir tepki, kararlı bir duruş ve kendi tezini ortaya koyan bir mesaj iletmiş oluyor.