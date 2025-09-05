https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/putinin-mesajlari-ne-anlama-geliyor-ukrayna-yonetimin-mesruiyeti-tartismaya-aciliyor-1099135663.html

Putin'in mesajları ne anlama geliyor? 'Ukrayna yönetimin meşruiyeti tartışmaya açılıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklama ile Ukrayna yönetimini barış görüşmeleri için Moskova'ya çağırdı. Putin'in açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr...

Rus lider Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rus ekonomisinin durumu ve gelecek planları hakkında açıklamalar yaptı. Putin, oturumdaki konuşmasında ve soru-cevap bölümünde Ukrayna'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Putin “Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım ancak bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak neredeyse mümkün değil. Hatta siyasi irade olsa bile, ki bunun olacağından şüphe ediyorum. Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer. Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı.” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna yönetimin meşruiyeti tartışmaya açılıyor’Putin’in değerlendirmeleri hakkında Sputnik’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘Batı’nın Ukrayna’ya etki etmesi istenmiyor’Bilal Sambur Putin’in açıklamalarında Batılı ülkelere net mesajlar verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:‘Görüşme adresi Moskova’Putin’in mesajlarında görüşmelerin Moskova’da yapılmasına ilişkin mesajını da yorumlayan Prof. Dr. Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:‘Putin’in mesajı Trump’a’Putin’in açıklamalarında ABD Başkanı Trump’a yönelik mesajlar içerdiğini de belirten Sambur şunu söyledi:

