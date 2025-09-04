https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/valize-atladi-ve-gitti-ankarada-bir-kisi-elektrikli-valiziyle-trafige-cikti-1099086516.html

Valizine atladı ve gitti: Ankara'da bir kişi elektrikli valiziyle trafiğe çıktı

Ankara'da kimliği belirlenemeyen bir kişinin elektrikli skooter valizle trafikte ilerlediği anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Otomobil ya da motosiklet değil, elektrikli valiz ile seyahat etmeyi tercih etti. Ankara'da kimliği bilinmeyen bir kişi trafiğe eletrikli valiziyle çıktı, sağ şeritten ilerledi.Elektrikli valizle yolculukAnkara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skooter valizle trafikte yolculuk yaptı.Sağ şeritten gittiValiziyle trafikte sağ şeritte seyreden kişi, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, kişinin can güvenliğini riske atarak elektrikli skuter valiziyle sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.

