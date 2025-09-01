Türkiye
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu: 14 bin 462 lira ödemeyen yola çıkmayacak
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu: 14 bin 462 lira ödemeyen yola çıkmayacak
Türkiye’de 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. İstanbul’da dördüncü basamaktan sigorta yaptıran bir... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası için yeni primler açıklandı. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan listeye göre, otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet gibi tüm araç sahipleri yeni prim tarifesine göre işlem yapmak zorunda olacak.İstanbul’da 14 bin 462 lira şartNTV'nin haberine göre, İstanbul’da dördüncü basamaktan sigorta yaptıran otomobil sahipleri, trafiğe çıkmadan önce 14 bin 462 lira prim ödemek zorunda. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkan sürücüler, polis tarafından yakalandığında hem para cezası ödeyecek hem de araçları trafikten men edilecek.Primlere yüzde 1.2 zamYeni düzenlemeyle birlikte trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1.2 oranında zam yapıldı.Taksilerin sigortası yükseldiTicari taksiler için primler de arttı.Otobüsler i̇lk sıradaEn yüksek prim tutarı otobüslerde görüldü. İstanbul’da 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün sıfırıncı basamakta sigorta primi 276 bin 819 lira olarak açıklandı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 46 bin 136 lira oldu.Sigortasız araç kullanmanın cezası2025 yılı için sigortasız araç kullanma cezası 993 TL olarak belirlendi. Ancak bu ceza yalnızca para ile sınırlı değil. Sigortasız araç tespit edilen sürücülerin araçları trafikten men edilecek ve ceza, sigorta yaptırılana kadar devam edecek.
01.09.2025
Türkiye’de 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. İstanbul’da dördüncü basamaktan sigorta yaptıran bir otomobil sahibinin trafiğe çıkabilmesi için en az 14 bin 462 lira ödemesi gerekiyor.
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası için yeni primler açıklandı. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan listeye göre, otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet gibi tüm araç sahipleri yeni prim tarifesine göre işlem yapmak zorunda olacak.

İstanbul’da 14 bin 462 lira şart

NTV'nin haberine göre, İstanbul’da dördüncü basamaktan sigorta yaptıran otomobil sahipleri, trafiğe çıkmadan önce 14 bin 462 lira prim ödemek zorunda. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkan sürücüler, polis tarafından yakalandığında hem para cezası ödeyecek hem de araçları trafikten men edilecek.

Primlere yüzde 1.2 zam

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1.2 oranında zam yapıldı.
İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücü için prim 43 bin 835 lira olurken, 8’inci basamaktaki risksiz sürücü için prim 7 bin 306 lira oldu.
Ankara’da riskli sürücü 42 bin 594 lira, risksiz sürücü 7 bin 99 lira ödeyecek.
İzmir’de riskli sürücü 41 bin 353 lira, risksiz sürücü 6 bin 892 lira prim yatıracak.

Taksilerin sigortası yükseldi

Ticari taksiler için primler de arttı.
İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin sigorta bedeli 115 bin 493 lira, sekizinci basamaktaki bedeli ise 19 bin 249 lira oldu.
Ankara’da bu tutar en yüksek 111 bin 225 lira, en düşük 18 bin 704 lira olarak belirlendi.
İzmir’de ise taksilerin sigortası 108 bin 956 lira ile 18 bin 159 lira arasında değişiyor.

Otobüsler i̇lk sırada

En yüksek prim tutarı otobüslerde görüldü. İstanbul’da 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün sıfırıncı basamakta sigorta primi 276 bin 819 lira olarak açıklandı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 46 bin 136 lira oldu.

Sigortasız araç kullanmanın cezası

2025 yılı için sigortasız araç kullanma cezası 993 TL olarak belirlendi. Ancak bu ceza yalnızca para ile sınırlı değil. Sigortasız araç tespit edilen sürücülerin araçları trafikten men edilecek ve ceza, sigorta yaptırılana kadar devam edecek.
