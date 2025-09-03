Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Ödüllü hazır giyim devi darboğazda: Konkordato ilan etti
Ödüllü hazır giyim devi darboğazda: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Hazır giyim alanında 32 yıldır üretim yapan Metraco konkordato ilan etti. Şirketin 500'den fazla çalışanı olduğu belirtilirken, 25 Kasım'a kadar süre verildi.
Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından biri olan Metraco konkordato ilan etti. Kocaeli’deki fabrikasında engelli bireyler için kurduğu Engelli Üretim Merkezi projesiyle 'En iyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi' ödülünü de kazanan şirket için mahkeme üç ay süre verdi. 500'den fazla çalışanı varAylık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle kesimden ütüye tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco mali sıkıntıya düştü. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirkete üç ay geçici mühlet tanındı. 1993 yılında İstanbul'da kurulan ve Kocaeli'nde ana üretim tesisine sahip olan şirket kadın, erkek ve çocuk giyiminde üretim yapıyor. Şirketin 500'den fazla çalışanı var. En iyi iş yaratma ve iş geliştirme projesi ödülü almıştıKocaeli’deki fabrikasında kurduğu Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak fark yaratan şirket, bu projesiyle 2015’te Uluslararası Ticaret Odası’ndan “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülünü kazanmıştı.
Hazır giyim alanında 32 yıldır üretim yapan Metraco konkordato ilan etti. Şirketin 500'den fazla çalışanı olduğu belirtilirken, 25 Kasım'a kadar süre verildi.
Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından biri olan Metraco konkordato ilan etti. Kocaeli’deki fabrikasında engelli bireyler için kurduğu Engelli Üretim Merkezi projesiyle 'En iyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi' ödülünü de kazanan şirket için mahkeme üç ay süre verdi.

500'den fazla çalışanı var

Aylık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle kesimden ütüye tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco mali sıkıntıya düştü. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirkete üç ay geçici mühlet tanındı. 1993 yılında İstanbul'da kurulan ve Kocaeli'nde ana üretim tesisine sahip olan şirket kadın, erkek ve çocuk giyiminde üretim yapıyor. Şirketin 500'den fazla çalışanı var.

En iyi iş yaratma ve iş geliştirme projesi ödülü almıştı

Kocaeli’deki fabrikasında kurduğu Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak fark yaratan şirket, bu projesiyle 2015’te Uluslararası Ticaret Odası’ndan “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülünü kazanmıştı.
