Slutskiy: Kallas, Batı'nın icat ettiği 'kuralların' çökeceği gerçeğiyle yüzleşti
Slutskiy: Kallas, Batı'nın icat ettiği 'kuralların' çökeceği gerçeğiyle yüzleşti
Sputnik Türkiye
04.09.2025
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve görkemli askeri geçit töreni karşısında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın kolektif Batı tarafından icat edilen 'kuralların' çöküşünün kaçınılmazlığı gerçeğiyle aniden sarsıldığını belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Slutskiy, "Avrupa diplomasi şefi Kallas, Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin sonuçları karşısında tam bir histeri içinde. Zira Batı'nın pozisyonları tehdit altında ve Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore liderlerinin buluşması 'kurallara dayalı dünya düzeni' için doğrudan bir meydan okuma. Kallas, kolektif Batı'nın tekel ve hegemonya kurma girişimlerini meşrulaştırmak için uydurduğu o 'kuralların' çöküşünün kaçınılmazlığını aniden fark etmiş gibi görünüyor. Bu nedenle, 'yeni gerçeklikle' yüzleşme çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı."Avrupa bürokrasisi, küresel çoğunluğun güçlerinin Batılı azınlığın dayattığı yanlış anlatıları ve değerleri yıkmak için konsolide olması karşısında panik içinde" diye devam eden Slutskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi, Rusya, Çin ve Küresel Güney ülkelerindeki ortaklarının şu anda şekillendirdiği dünya düzeninin tam da böyle olduğunun altını çizdi.Slutskiy, Kallas gibilerin ne kadar çırpınıp karşı koyma çağrısında bulunsalar da, 'altın milyar' ülkelerinin egemenlik döneminin tarihin çöp sepetine gittiğini vurguladı. Ancak bunun bir komplo sonucu değil, nesnel bir tarihsel süreç ve dünya siyasetinde sağlıklı güçlerin giderek artan nüfuzunun bir sonucu olarak gerçekleştiğini belirtti.Kallas, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanmasının giderek zorlaştığını itiraf etmişti. 1 AB üyesinin diğer 26 ülkenin kararını veto etmesinin demokratik olmadığını savunan Kallas, AB'de kararların oybirliği yerine oy çokluğuyla alınmasını önermişti.
Slutskiy: Kallas, Batı'nın icat ettiği 'kuralların' çökeceği gerçeğiyle yüzleşti

11:29 04.09.2025
Abone ol
Kallas'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki endişelerini yorumlayan Slutskiy, AB diplomasi şefinin Çin'deki görkemli etkinliklerden etkilendiğini vurguladı.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve görkemli askeri geçit töreni karşısında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın kolektif Batı tarafından icat edilen 'kuralların' çöküşünün kaçınılmazlığı gerçeğiyle aniden sarsıldığını belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Slutskiy, "Avrupa diplomasi şefi Kallas, Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin sonuçları karşısında tam bir histeri içinde. Zira Batı'nın pozisyonları tehdit altında ve Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore liderlerinin buluşması 'kurallara dayalı dünya düzeni' için doğrudan bir meydan okuma. Kallas, kolektif Batı'nın tekel ve hegemonya kurma girişimlerini meşrulaştırmak için uydurduğu o 'kuralların' çöküşünün kaçınılmazlığını aniden fark etmiş gibi görünüyor. Bu nedenle, 'yeni gerçeklikle' yüzleşme çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa bürokrasisi, küresel çoğunluğun güçlerinin Batılı azınlığın dayattığı yanlış anlatıları ve değerleri yıkmak için konsolide olması karşısında panik içinde" diye devam eden Slutskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi, Rusya, Çin ve Küresel Güney ülkelerindeki ortaklarının şu anda şekillendirdiği dünya düzeninin tam da böyle olduğunun altını çizdi.

Slutskiy, Kallas gibilerin ne kadar çırpınıp karşı koyma çağrısında bulunsalar da, 'altın milyar' ülkelerinin egemenlik döneminin tarihin çöp sepetine gittiğini vurguladı. Ancak bunun bir komplo sonucu değil, nesnel bir tarihsel süreç ve dünya siyasetinde sağlıklı güçlerin giderek artan nüfuzunun bir sonucu olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kallas, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanmasının giderek zorlaştığını itiraf etmişti. 1 AB üyesinin diğer 26 ülkenin kararını veto etmesinin demokratik olmadığını savunan Kallas, AB'de kararların oybirliği yerine oy çokluğuyla alınmasını önermişti.
