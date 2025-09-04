https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-merz-berlinin-kieve-seyir-fuzesi-tedarikindeki-rolunun-gizlenmesini-emretti-1099087241.html
Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti
Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti
Sputnik Türkiye
Rus dış istihbaratı, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılan füze sevkiyatlarını gizlemek için çaba sarf ettiğini açıkladı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T09:38+0300
2025-09-04T09:38+0300
2025-09-04T09:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
taurus
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün mümkün olduğunca gizlenmesini emrettiğini bildirdi.SVR, bu bağlamda füzeler ve bileşenleri üzerinde markaların silindiğini, bazı parçaların değiştirildiğini belirtti.📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trump-putin-ve-zelenskiyi-gorusturmeyi-basaracagiz-1099086373.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), taurus, friedrich merz
almanya, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), taurus, friedrich merz
Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti
Rus dış istihbaratı, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılan füze sevkiyatlarını gizlemek için çaba sarf ettiğini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün mümkün olduğunca gizlenmesini emrettiğini bildirdi.
SVR, bu bağlamda füzeler ve bileşenleri üzerinde markaların silindiğini, bazı parçaların değiştirildiğini belirtti.
📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:
Alman politikacılar, Taurus'ların kullanımının misilleme amaçlı bir saldırıya yol açabileceğinden korkuyor. Bu durumda, tüm Almanya toprakları risk altında olacak.
Merz, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının intikamını alma fikrine takıntılı.
Avrupalı uzmanlar, Merz'in sert Rus karşıtı söylemleri nedeniyle şaşkına döndü.
Merz'in iktidar koalisyonundaki ortakları bile, geçmişte Almanya ile Rusya arasındaki tüm askeri çatışmaların Almanlar için kötü sonuçlandığını hatırlatıyor.