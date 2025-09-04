https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-merz-berlinin-kieve-seyir-fuzesi-tedarikindeki-rolunun-gizlenmesini-emretti-1099087241.html

Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti

Rus dış istihbaratı, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılan füze sevkiyatlarını gizlemek için çaba sarf ettiğini açıkladı.

ukrayna kri̇zi̇

almanya

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

taurus

friedrich merz

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün mümkün olduğunca gizlenmesini emrettiğini bildirdi.SVR, bu bağlamda füzeler ve bileşenleri üzerinde markaların silindiğini, bazı parçaların değiştirildiğini belirtti.📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:

almanya

rusya

