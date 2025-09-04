Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-merz-berlinin-kieve-seyir-fuzesi-tedarikindeki-rolunun-gizlenmesini-emretti-1099087241.html
Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti
Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti
Sputnik Türkiye
Rus dış istihbaratı, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılan füze sevkiyatlarını gizlemek için çaba sarf ettiğini açıkladı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T09:38+0300
2025-09-04T09:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
taurus
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün mümkün olduğunca gizlenmesini emrettiğini bildirdi.SVR, bu bağlamda füzeler ve bileşenleri üzerinde markaların silindiğini, bazı parçaların değiştirildiğini belirtti.📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trump-putin-ve-zelenskiyi-gorusturmeyi-basaracagiz-1099086373.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), taurus, friedrich merz
almanya, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), taurus, friedrich merz

Rusya: Merz, Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün gizlenmesini emretti

09:38 04.09.2025
© AA / Dursun AydemirAlmanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Rus dış istihbaratı, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılan füze sevkiyatlarını gizlemek için çaba sarf ettiğini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'in Kiev'e seyir füzesi tedarikindeki rolünün mümkün olduğunca gizlenmesini emrettiğini bildirdi.

SVR, bu bağlamda füzeler ve bileşenleri üzerinde markaların silindiğini, bazı parçaların değiştirildiğini belirtti.

📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:
Alman politikacılar, Taurus'ların kullanımının misilleme amaçlı bir saldırıya yol açabileceğinden korkuyor. Bu durumda, tüm Almanya toprakları risk altında olacak.
Merz, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının intikamını alma fikrine takıntılı.
Avrupalı uzmanlar, Merz'in sert Rus karşıtı söylemleri nedeniyle şaşkına döndü.
Merz'in iktidar koalisyonundaki ortakları bile, geçmişte Almanya ile Rusya arasındaki tüm askeri çatışmaların Almanlar için kötü sonuçlandığını hatırlatıyor.
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Putin ve Zelenskiy'i görüştürmeyi başaracağız
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала