https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhanin-katil-zanlisi-mustafa-can-gul-tutuklandi-1099113036.html
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı Çekmeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T18:14+0300
2025-09-04T18:14+0300
2025-09-04T18:14+0300
türki̇ye
türkiye
savcı
hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
hakim ve savcı lojmanları
cumhuriyet savcısı ercan kayhan
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099112860_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e82ac9589f9c6a31f9668d8d7e084983.jpg
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandıÖmerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşen saldırının ardından gözaltına alınan Gül’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhani-olduren-zanlinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1099094357.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099112860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c9a906f86c7fc0d5c3cdb8e7f43b3443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, cumhuriyet savcısı ercan kayhan, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
türkiye, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, cumhuriyet savcısı ercan kayhan, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı Çekmeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, tutuklandı.
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı
Ömerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşen saldırının ardından gözaltına alınan Gül’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.
Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.