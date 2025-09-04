Türkiye
SON DAKİKA | Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhanin-katil-zanlisi-mustafa-can-gul-tutuklandi-1099113036.html
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı Çekmeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T18:14+0300
2025-09-04T18:14+0300
türki̇ye
türkiye
savcı
hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
hakim ve savcı lojmanları
cumhuriyet savcısı ercan kayhan
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099112860_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e82ac9589f9c6a31f9668d8d7e084983.jpg
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandıÖmerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşen saldırının ardından gözaltına alınan Gül’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhani-olduren-zanlinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1099094357.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099112860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c9a906f86c7fc0d5c3cdb8e7f43b3443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, cumhuriyet savcısı ercan kayhan, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
türkiye, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, cumhuriyet savcısı ercan kayhan, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı

18:14 04.09.2025
© AAMustafa Can Gül
Mustafa Can Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı Çekmeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, tutuklandı.
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı
Ömerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşen saldırının ardından gözaltına alınan Gül’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.
Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
TÜRKİYE
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала