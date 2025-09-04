https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhani-olduren-zanlinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1099094357.html
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
11:58 04.09.2025 (güncellendi: 12:07 04.09.2025)
İstanbul Çekmeköy’de restoranda yemek yerken bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından katledildi. Şüphelinin daha önce üç suç kaydı olduğu, iki kez tutuklandığı öğrenildi. Zanlı ifadesinde, “Savcıyla tartıştık, küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım” dedi.
İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde gittiği bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, akşam saat 21.15 sıralarında meydana geldi.
Kayhan’a saldıran 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, olayın ardından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Cenaze Adli Tıp’a götürüldü
Savcı Kayhan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Zanlının sabıka kaydı ortaya çıktı
Şüpheli Mustafa Can Gül’ün “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından kaydı olduğu, ayrıca 9 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.
Husumet yıllar öncesine dayanıyor
Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre zanlı, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalışıyordu. O dönemde işletmeye sürekli gelen savcı Ercan Kayhan ile tartışma yaşadıkları ve aralarında husumet başladığı ileri sürüldü.
Zanlının ifadesi: 'Kendimi kaybettim'
Sabah'ın haberine göre, zanlı Mustafa Can Gül ifadesinde şunları söyledi:
“Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım...”