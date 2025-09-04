https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-dhcnin-dogu-askeri-grubunun-operasyon-alanindaki-topraklari-tamamen-kontrol-altina-alindi-1099096623.html

Rusya: DHC'nin Doğu Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki topraklarının tamamen kontrol altına alındığını... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHC'nin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı. Rus birlikleri ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Novoselovka yerleşiminin kontrolünü de ele geçirdi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içerisinde toplam 1.370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiklerini, ayrıca düşmanın 9 zırhlı savaş aracının, çok sayıda teçhizat ve aracının imha edildiğini ifade etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan nakliye altyapısını, uzun menzilli İHA kumanda ve montaj yerleri ile mühimmat depolarını, ayrıca 155 farkı bölgedeki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 299 uçak tipi İHA’sını imha etti.

