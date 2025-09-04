https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-dhcnin-dogu-askeri-grubunun-operasyon-alanindaki-topraklari-tamamen-kontrol-altina-alindi-1099096623.html
Rusya: DHC'nin Doğu Askeri Grubu'nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı
Rusya: DHC'nin Doğu Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki topraklarının tamamen kontrol altına alındığını... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T12:31+0300
2025-09-04T12:31+0300
2025-09-04T12:47+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHC'nin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı. Rus birlikleri ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Novoselovka yerleşiminin kontrolünü de ele geçirdi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içerisinde toplam 1.370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiklerini, ayrıca düşmanın 9 zırhlı savaş aracının, çok sayıda teçhizat ve aracının imha edildiğini ifade etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan nakliye altyapısını, uzun menzilli İHA kumanda ve montaj yerleri ile mühimmat depolarını, ayrıca 155 farkı bölgedeki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 299 uçak tipi İHA’sını imha etti.
2025
Rusya: DHC'nin Doğu Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı
12:31 04.09.2025 (güncellendi: 12:47 04.09.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki topraklarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHC'nin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun operasyon alanındaki toprakları tamamen kontrol altına alındı. Rus birlikleri ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Novoselovka yerleşiminin kontrolünü de ele geçirdi.
Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içerisinde toplam 1.370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiklerini, ayrıca düşmanın 9 zırhlı savaş aracının, çok sayıda teçhizat ve aracının imha edildiğini ifade etti.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan nakliye altyapısını, uzun menzilli İHA kumanda ve montaj yerleri ile mühimmat depolarını, ayrıca 155 farkı bölgedeki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 299 uçak tipi İHA’sını imha etti.