Rus ordusu, Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerini hassas silahlarla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine ve enerji tesislerine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet güdümlü uçak bombasını, iki adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 170 uçak tipi İHA’sını imha etti.
14:00 03.09.2025 (güncellendi: 14:04 03.09.2025)
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine ve enerji tesislerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusu, son bir günde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine ve enerji tesislerine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet güdümlü uçak bombasını, iki adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 170 uçak tipi İHA’sını imha etti.