https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-uzak-doguyu-hizla-kalkindirmak-ulusal-onceligimiz-1099102839.html

Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz

Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz

Sputnik Türkiye

10. Doğu Ekonomi Forumu marjında enerji ve yakıt sektörünün durumunu masaya yatıran Putin, yatırımlara odaklanma talimatı verdi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T14:03+0300

2025-09-04T14:03+0300

2025-09-04T14:03+0300

dünya

uzak doğu

rusya

vladivostok

vladimir putin

enerji

nükleer enerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099100857_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_4b2e9854c33f4fcc9fb5352c7b707fc8.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Uzak Doğu'da yakıt ve enerji sektörünün geliştirilmesinin ele alındığı bir toplantıya katıldı.Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin hızlı bir şekilde kalkındırılmasının ulusal öncelik olduğunu belirtti.Uzak Doğu'nun hidroelektrik potansiyelinin hâlâ yeterince kullanılmadığını söyleyen Devlet Başkanı, bölgedeki hidroelektrik enerjinin finansmanı için kaynak bulunması gerektiğini kaydetti.Nükleer enerjinin Rusya'da geleneksel olarak güçlü bir sektör olduğunu ve nükleer enerji üretim projelerinin yeşil enerjiyle tamamen uyumlu olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın bu gelecek vaat eden alanı aktif olarak geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.'Eşsiz bir yüzer nükleer santral inşa edilecek'Rusya Devlet Başkanı, eşsiz bir yüzer nükleer santralin (NGS) daha inşasının planlandığını ve bu santralin Çukotka'daki Baimskiy Maden Fabrikası'na enerji sağlayacağını ifade etti.10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trump-putin-ve-zelenskiyi-gorusturmeyi-basaracagiz-1099086373.html

uzak doğu

rusya

vladivostok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzak doğu, rusya, vladivostok, vladimir putin, enerji, nükleer enerji