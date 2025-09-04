Türkiye
SON DAKİKA | Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-uzak-doguyu-hizla-kalkindirmak-ulusal-onceligimiz-1099102839.html
Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz
Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz
Sputnik Türkiye
10. Doğu Ekonomi Forumu marjında enerji ve yakıt sektörünün durumunu masaya yatıran Putin, yatırımlara odaklanma talimatı verdi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T14:03+0300
2025-09-04T14:03+0300
dünya
uzak doğu
rusya
vladivostok
vladimir putin
enerji
nükleer enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099100857_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_4b2e9854c33f4fcc9fb5352c7b707fc8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Uzak Doğu'da yakıt ve enerji sektörünün geliştirilmesinin ele alındığı bir toplantıya katıldı.Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin hızlı bir şekilde kalkındırılmasının ulusal öncelik olduğunu belirtti.Uzak Doğu'nun hidroelektrik potansiyelinin hâlâ yeterince kullanılmadığını söyleyen Devlet Başkanı, bölgedeki hidroelektrik enerjinin finansmanı için kaynak bulunması gerektiğini kaydetti.Nükleer enerjinin Rusya'da geleneksel olarak güçlü bir sektör olduğunu ve nükleer enerji üretim projelerinin yeşil enerjiyle tamamen uyumlu olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın bu gelecek vaat eden alanı aktif olarak geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.'Eşsiz bir yüzer nükleer santral inşa edilecek'Rusya Devlet Başkanı, eşsiz bir yüzer nükleer santralin (NGS) daha inşasının planlandığını ve bu santralin Çukotka'daki Baimskiy Maden Fabrikası'na enerji sağlayacağını ifade etti.10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trump-putin-ve-zelenskiyi-gorusturmeyi-basaracagiz-1099086373.html
uzak doğu
rusya
vladivostok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099100857_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_3133adac5b8676b487e7927dab1a89d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uzak doğu, rusya, vladivostok, vladimir putin, enerji, nükleer enerji
uzak doğu, rusya, vladivostok, vladimir putin, enerji, nükleer enerji

Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz

14:03 04.09.2025
© POOL / Multimedya arşivine gidinزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
10. Doğu Ekonomi Forumu marjında enerji ve yakıt sektörünün durumunu masaya yatıran Putin, yatırımlara odaklanma talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Uzak Doğu'da yakıt ve enerji sektörünün geliştirilmesinin ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin hızlı bir şekilde kalkındırılmasının ulusal öncelik olduğunu belirtti.

Uzak Doğu'nun hidroelektrik potansiyelinin hâlâ yeterince kullanılmadığını söyleyen Devlet Başkanı, bölgedeki hidroelektrik enerjinin finansmanı için kaynak bulunması gerektiğini kaydetti.

Nükleer enerjinin Rusya'da geleneksel olarak güçlü bir sektör olduğunu ve nükleer enerji üretim projelerinin yeşil enerjiyle tamamen uyumlu olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın bu gelecek vaat eden alanı aktif olarak geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

'Eşsiz bir yüzer nükleer santral inşa edilecek'

Rusya Devlet Başkanı, eşsiz bir yüzer nükleer santralin (NGS) daha inşasının planlandığını ve bu santralin Çukotka'daki Baimskiy Maden Fabrikası'na enerji sağlayacağını ifade etti.

10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Putin ve Zelenskiy'i görüştürmeyi başaracağız
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала