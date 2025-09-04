https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trump-putin-ve-zelenskiyi-gorusturmeyi-basaracagiz-1099086373.html

Trump: Putin ve Zelenskiy'i görüştürmeyi başaracağız

Ukrayna krizi hakkında konuşan Trump, Putin ve Zelenskiy'in masaya oturmaya henüz olmadıklarını ancak ikiliyi görüştürmeyi başaracaklarını ifade etti. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin gerçekleşmesini sağlayacaklarını belirtti.ABD basınına demeç veren Trump, Putin ve Zelenskiy arasında beklenen görüşmeyle ilgili bir soruya "Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Bunu başaracağız" dedi.'Bazen beklemek ve sabırlı olmak gerekir'ABD'nin Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarına devam edeceğini söyleyen Trump, hızlı çözüm gerektiğinde dahi bazen beklemek ve sabırlı olmak gerekebileceğini belirtti.Trump, müzakerelere yaklaşımının, 'kilit liderleri bir odaya oturtarak anlaşmaya varmalarını sağlamak' olduğunu kaydetti.'Ukrayna çatışmasının en kolayı olduğunu düşünüyordum'ABD Başkanı, Ukrayna çatışmasının durdurmaya çalıştığı çatışmalar arasında 'en kolayı' olacağını düşündüğünü, ancak durumun 'çok daha zor' olduğunu itiraf etti. Ukrayna çatışmasına ilişkin tutumunun gerçekçi ve aynı zamanda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi.Putin Zelenskiy'i Moskova'ya çağırmıştıRus lider Putin, dün Çin ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı'yla görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini belirterek "Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin" mesajını göndermişti.

2025

