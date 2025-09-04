https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nijeryada-yolcu-teknesi-batti-en-az-60-kisi-hayatini-kaybetti-1099103871.html

Nijerya'da yolcu teknesi battı: En az 60 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kayıp var

Nijerya’nın kuzeyinde meydana gelen tekne kazası ülkenin gündemine oturdu. 100’den fazla yolcuyu taşıyan tekne battı, kadın ve çocukların da bulunduğu en az 60... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Salı günü Niger Eyaleti’nde Tungan Sule kasabasından hareket eden tekne, Kainji Barajı’ndaki Dugga kasabasına gidiyordu. Yolcuların bir taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Ancak yolculuk korkunç bir kazayla son buldu. NSEMA (Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı), teknenin aşırı yüklü olduğunu ve ağaç kütüğüne çarparak battığını açıkladı.Çok sayıda kayıp Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. NSEMA Genel Direktörü Abdullahi Baba Ara, “Ölü sayısı 60’a yükseldi. 10 kişi ağır yaralı, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor” dedi. Bazı cenazeler, kazadan kısa süre sonra İslami usullere göre toprağa verildi. Nijerya’da bu tür tekne faciaları sık yaşanıyor. Özellikle yağmur mevsiminde nehirler taşarken, bakımsız tekneler ve aşırı yolcu alımı büyük tehlike yaratıyor. Sadece geçtiğimiz Ağustos ayında, Sokoto eyaletinde yine aşırı yükleme nedeniyle alabora olan bir teknede 40’tan fazla kişi kaybolmuştu.

