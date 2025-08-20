Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

Türkiye
Muğla'da 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.Milas ilçesi Ören açıklarında batan teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken, kayıp 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” dedi.
Muğla'da 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
Milas ilçesi Ören açıklarında batan teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken, kayıp 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” dedi.
