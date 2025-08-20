https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/muglada-fiber-tekne-batti-2-cocuk-kayip-1098731260.html
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne battı. Tekneden 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşarak kurtulurken... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T23:09+0300
2025-08-20T23:09+0300
2025-08-20T23:09+0300
türki̇ye
sahil
sahil güvenlik
türk sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
tekne
tekne kazası
tekne faciası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057530972_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_fe10f8c09e9f6a5ebcfb9fb7439f76d3.jpg
Muğla'da 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.Milas ilçesi Ören açıklarında batan teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken, kayıp 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/halit-yukayin-teknesine-iliskin-supheli-kuru-yuk-gemisi-kaptani-taksirle-olume-sebep-olma-1098482609.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057530972_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_260ffdc94e98b6b2a18c849dd3b00a77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahil, sahil güvenlik, türk sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, tekne, tekne kazası, tekne faciası
sahil, sahil güvenlik, türk sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, tekne, tekne kazası, tekne faciası
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne battı. Tekneden 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşarak kurtulurken, kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Muğla'da 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
Milas ilçesi Ören açıklarında batan teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken, kayıp 2 çocuk için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” dedi.