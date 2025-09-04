Türkiye
Navigasyon yanlış yönlendirdi: Kamyon alt geçitte sıkıştı
Navigasyon yanlış yönlendirdi: Kamyon alt geçitte sıkıştı
İstanbul Küçükçekmece'de Alaattin B.'nin kullandığı kamyon, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Hatboyu Caddesi'ndeki alt geçide çarparak sıkıştı. Kazada sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.
Navigasyonla girdiği yolda alt geçide çarpan kamyon sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.Küçükçekmece Hatboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda Alaattin B. yönetimindeki kamyon, yol üzerindeki alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alt geçitte sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı çocuğu ayakta tedavi ederken, polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Kamyonun bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından Hatboyu Caddesi yeniden araç geçişine açıldı.Kazanın ardından konuşan sürücü Alaattin B., “Navigasyon beni bu yola soktu. Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım” diyerek yaşananları anlattı.
İstanbul Küçükçekmece’de Alaattin B.’nin kullandığı kamyon, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Hatboyu Caddesi’ndeki alt geçide çarparak sıkıştı. Kazada sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.
Navigasyonla girdiği yolda alt geçide çarpan kamyon sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.
Küçükçekmece Hatboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda Alaattin B. yönetimindeki kamyon, yol üzerindeki alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alt geçitte sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı çocuğu ayakta tedavi ederken, polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Kamyonun bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından Hatboyu Caddesi yeniden araç geçişine açıldı.
Kazanın ardından konuşan sürücü Alaattin B., “Navigasyon beni bu yola soktu. Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım” diyerek yaşananları anlattı.
