https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/navigasyon-yanlis-yonlendirdi-kamyon-alt-gecitte-sikisti-1099111278.html
Navigasyon yanlış yönlendirdi: Kamyon alt geçitte sıkıştı
Navigasyon yanlış yönlendirdi: Kamyon alt geçitte sıkıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de Alaattin B.’nin kullandığı kamyon, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Hatboyu Caddesi’ndeki alt geçide çarparak sıkıştı. Kazada... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:13+0300
2025-09-04T17:13+0300
2025-09-04T17:13+0300
türki̇ye
navigasyon
navigasyon uydusu
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
trafik sigortası
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099110445_0:0:753:424_1920x0_80_0_0_644762c25d618c6b2b97a1a982820204.jpg
Navigasyonla girdiği yolda alt geçide çarpan kamyon sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.Küçükçekmece Hatboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda Alaattin B. yönetimindeki kamyon, yol üzerindeki alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alt geçitte sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı çocuğu ayakta tedavi ederken, polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Kamyonun bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından Hatboyu Caddesi yeniden araç geçişine açıldı.Kazanın ardından konuşan sürücü Alaattin B., “Navigasyon beni bu yola soktu. Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım” diyerek yaşananları anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/navigasyon-uygulamasindan-guvenlik-riski-olusturacak-skandal-guncelleme-artik-polislerin-yerlerini-1091092647.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099110445_94:0:659:424_1920x0_80_0_0_af7172252ae1627873ac70f798b14a81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
navigasyon, navigasyon uydusu, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi
navigasyon, navigasyon uydusu, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi
Navigasyon yanlış yönlendirdi: Kamyon alt geçitte sıkıştı
İstanbul Küçükçekmece’de Alaattin B.’nin kullandığı kamyon, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Hatboyu Caddesi’ndeki alt geçide çarparak sıkıştı. Kazada sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.
Navigasyonla girdiği yolda alt geçide çarpan kamyon sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.
Küçükçekmece Hatboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda Alaattin B. yönetimindeki kamyon, yol üzerindeki alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alt geçitte sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı çocuğu ayakta tedavi ederken, polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Kamyonun bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından Hatboyu Caddesi yeniden araç geçişine açıldı.
Kazanın ardından konuşan sürücü Alaattin B., “Navigasyon beni bu yola soktu. Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım” diyerek yaşananları anlattı.