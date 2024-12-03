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Navigasyon uygulamasından güvenlik riski oluşturacak skandal güncelleme: Artık polislerin yerlerini de gösterecek
Navigasyon uygulamasından güvenlik riski oluşturacak skandal güncelleme: Artık polislerin yerlerini de gösterecek
Sputnik Türkiye
Google Haritalar, "Hız Tuzağı" bildirim özelliğini kaldırarak, yerini tüm polis noktalarının işaretlenebileceği bir sisteme bıraktı. Suçlular için rehbere... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T08:35+0300
2024-12-03T08:35+0300
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Google Haritalar, son güncellemesiyle kullanıcıların yalnızca hız radarlarını değil, tüm polis noktalarını işaretleyebileceği bir bildirim sistemi başlattı. Ancak bu yenilik, suçluların kaçış planlarını kolaylaştırabileceği ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.Kaldırılan "Hız Tuzağı" seçeneğinin yerine gelen "Polis" bildirimi, sadece radar noktalarının değil, devriye gezen ya da kontrol noktalarındaki polislerin yerini de gösterebilmesi nedeniyle tartışma yarattı.Tüm cihazlarda aktif hale geldiBu özellik, yalnızca Google Haritalar uygulamasında değil, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarında da aktif olarak kullanılabiliyor. Uygulamanın suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği yönündeki endişeler ise giderek büyüyor.Kolluk kuvvetlerinin operasyonları tehlikedeGüvenlik uzmanları, bu özelliğin polis operasyonlarını ifşa edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kaçakçılık, organize suçlar ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların, bu güncellemeyi kötüye kullanabileceği uyarısında bulunuluyor.Bir güvenlik uzmanı, “Polis varlığını bu şekilde açık etmek, sadece suçluların değil, tehlikeli sürücülerin de kolluk kuvvetlerinden kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum, kamu güvenliğini ciddi şekilde zayıflatabilir” dedi.Waze entegrasyonu daha fazla tartışma yarattıGoogle Haritalar’a entegre edilen Waze uygulaması, polis bildirimlerinin kullanıcılar arasında yayılmasını hızlandırıyor. Waze’in, kullanıcıların suçluların kaçış yollarını belirlemelerine yardımcı olabileceği endişesi, bu özelliğin eleştirilmesine neden oldu.Güvenlik açısından büyük riskGoogle Haritalar’ın "Polis Noktası" bildirimi, güvenli yolculuk için olumlu bir adım gibi görünse de, bu özelliğin kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanılacağına dair ciddi soru işaretleri var. Güvenlik uzmanları, Google’ın bu özelliği yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-zorunlu-degisiklik-icin-son-3-hafta-2-bin-172-tlyi-odemeyen-1091090898.html
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Navigasyon uygulamasından güvenlik riski oluşturacak skandal güncelleme: Artık polislerin yerlerini de gösterecek

08:35 03.12.2024
© PixabayNavigasyon, araba
Navigasyon, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Pixabay
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Google Haritalar, "Hız Tuzağı" bildirim özelliğini kaldırarak, yerini tüm polis noktalarının işaretlenebileceği bir sisteme bıraktı. Suçlular için rehbere dönüşebileceği endişesi taşıyan bu özellik, güvenlik uzmanlarını ve vatandaşları tedirgin etti.
Google Haritalar, son güncellemesiyle kullanıcıların yalnızca hız radarlarını değil, tüm polis noktalarını işaretleyebileceği bir bildirim sistemi başlattı. Ancak bu yenilik, suçluların kaçış planlarını kolaylaştırabileceği ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Kaldırılan "Hız Tuzağı" seçeneğinin yerine gelen "Polis" bildirimi, sadece radar noktalarının değil, devriye gezen ya da kontrol noktalarındaki polislerin yerini de gösterebilmesi nedeniyle tartışma yarattı.

Tüm cihazlarda aktif hale geldi

Bu özellik, yalnızca Google Haritalar uygulamasında değil, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarında da aktif olarak kullanılabiliyor. Uygulamanın suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği yönündeki endişeler ise giderek büyüyor.

Kolluk kuvvetlerinin operasyonları tehlikede

Güvenlik uzmanları, bu özelliğin polis operasyonlarını ifşa edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kaçakçılık, organize suçlar ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların, bu güncellemeyi kötüye kullanabileceği uyarısında bulunuluyor.
Bir güvenlik uzmanı, “Polis varlığını bu şekilde açık etmek, sadece suçluların değil, tehlikeli sürücülerin de kolluk kuvvetlerinden kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum, kamu güvenliğini ciddi şekilde zayıflatabilir” dedi.

Waze entegrasyonu daha fazla tartışma yarattı

Google Haritalar’a entegre edilen Waze uygulaması, polis bildirimlerinin kullanıcılar arasında yayılmasını hızlandırıyor. Waze’in, kullanıcıların suçluların kaçış yollarını belirlemelerine yardımcı olabileceği endişesi, bu özelliğin eleştirilmesine neden oldu.

Güvenlik açısından büyük risk

Google Haritalar’ın "Polis Noktası" bildirimi, güvenli yolculuk için olumlu bir adım gibi görünse de, bu özelliğin kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanılacağına dair ciddi soru işaretleri var. Güvenlik uzmanları, Google’ın bu özelliği yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.
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