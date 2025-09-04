https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/musiad-duyurdu-yeni-evleneceklere-uc-asgari-ucret-cocuk-sahibi-olacaklara-iki-asgari-ucret-1099112607.html
MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek
MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD arasında 'Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097717483_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_735e8a11702b38bd7033d27044f77502.jpg
MÜSİAD, 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında evlenecek çalışanlara üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlanacağını açıkladı.MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD protokol imzaladı. Törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle bin 25 firmanın dahil olduğu çalışmadan 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını belirtti.MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bu adımın aile kurumunu güçlendirmek için önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, "Burada atılan imza, çalışanlarımızın kaygısını sevince dönüştürmek için planlandı" dedi.
MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD arasında 'Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlayacağını duyurdu.
MÜSİAD, 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında evlenecek çalışanlara üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlanacağını açıkladı.
MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD protokol imzaladı. Törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle bin 25 firmanın dahil olduğu çalışmadan 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını belirtti.
MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bu adımın aile kurumunu güçlendirmek için önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, “Burada atılan imza, çalışanlarımızın kaygısını sevince dönüştürmek için planlandı” dedi.