Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/musiad-duyurdu-yeni-evleneceklere-uc-asgari-ucret-cocuk-sahibi-olacaklara-iki-asgari-ucret-1099112607.html
MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek
MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD arasında 'Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:56+0300
2025-09-04T17:56+0300
türki̇ye
müsi̇ad
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
maaş
brüt maaş
net maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097717483_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_735e8a11702b38bd7033d27044f77502.jpg
MÜSİAD, 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında evlenecek çalışanlara üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlanacağını açıkladı.MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD protokol imzaladı. Törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle bin 25 firmanın dahil olduğu çalışmadan 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını belirtti.MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bu adımın aile kurumunu güçlendirmek için önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, “Burada atılan imza, çalışanlarımızın kaygısını sevince dönüştürmek için planlandı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/musiad-dolarin-40-tl-olmasini-yorumladi-45in-altinda-olmamasi-gerek-1097717301.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097717483_88:0:736:486_1920x0_80_0_0_1daf619ff6082c34217ed82ceea07602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müsi̇ad, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, maaş, brüt maaş, net maaş, evlenmek, evlenme teklifi
müsi̇ad, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, maaş, brüt maaş, net maaş, evlenmek, evlenme teklifi

MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek

17:56 04.09.2025
MÜSİAD
MÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD arasında 'Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlayacağını duyurdu.
MÜSİAD, 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında evlenecek çalışanlara üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlanacağını açıkladı.
MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD protokol imzaladı. Törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle bin 25 firmanın dahil olduğu çalışmadan 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını belirtti.
MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bu adımın aile kurumunu güçlendirmek için önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, “Burada atılan imza, çalışanlarımızın kaygısını sevince dönüştürmek için planlandı” dedi.
MÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
EKONOMİ
MÜSİAD doların 40 TL olmasını yorumladı: '45'in altında olmaması gerek'
8 Temmuz, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала