https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/musiad-duyurdu-yeni-evleneceklere-uc-asgari-ucret-cocuk-sahibi-olacaklara-iki-asgari-ucret-1099112607.html

MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek

MÜSİAD duyurdu: Yeni evleneceklere üç asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki asgari ücret verilecek

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD arasında 'Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T17:56+0300

2025-09-04T17:56+0300

2025-09-04T17:56+0300

türki̇ye

müsi̇ad

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

maaş

brüt maaş

net maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097717483_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_735e8a11702b38bd7033d27044f77502.jpg

MÜSİAD, 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında evlenecek çalışanlara üç, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteği sağlanacağını açıkladı.MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MÜSİAD protokol imzaladı. Törende Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle bin 25 firmanın dahil olduğu çalışmadan 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını belirtti.MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bu adımın aile kurumunu güçlendirmek için önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, “Burada atılan imza, çalışanlarımızın kaygısını sevince dönüştürmek için planlandı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/musiad-dolarin-40-tl-olmasini-yorumladi-45in-altinda-olmamasi-gerek-1097717301.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müsi̇ad, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, maaş, brüt maaş, net maaş, evlenmek, evlenme teklifi