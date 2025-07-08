https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/musiad-dolarin-40-tl-olmasini-yorumladi-45in-altinda-olmamasi-gerek-1097717301.html
MÜSİAD doların 40 TL olmasını yorumladı: '45'in altında olmaması gerek'
MÜSİAD doların 40 TL olmasını yorumladı: '45'in altında olmaması gerek'
Sputnik Türkiye
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, doların 40 TL’ye yükselmesini yetersiz bulduğunu belirterek yıl sonu için 45 TL altındaki kur beklentilerinin sağlıksız... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T22:56+0300
2025-07-08T22:56+0300
2025-07-08T23:05+0300
ekonomi̇
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dolar/tl
dolar rezervi
tl
kur korumalı tl mevduat
ticaret
e-ticaret
ticaret bakanlığı
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MÜSİAD, dolar kurunun 45 TL'nin altına düşmesinin ihracat ve üretim açısından sağlıklı olmayacağını savundu.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, dolar kurunun mevcut seviyesinin ihracatçılar için yeterli olmadığını belirtti. CNBC-e’de katıldığı programda konuşan Özdemir, yıl sonuna kadar kurun 45 TL’nin altına inmemesi gerektiğini söyledi. Özdemir, kurun daha serbest bırakılması ve yukarı yönlü hareket etmesinin ihracat açısından gerekli olduğunu savundu. Özdemir, düşük kurun yalnızca ihracatçıları değil, iç piyasaya üretim yapan işletmeleri de olumsuz etkilediğini vurguladı. Merkez Bankası’na da çağrıda bulunan Özdemir, temmuz ayında 350–400 baz puanlık faiz indiriminin ekonomik büyüme için kritik olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/musiad-genel-baskanindan-faiz-indirimi-mesaji-temmuz-ayinda-cok-ciddi-anlam-ifade-eden-bir-dusus-1097596601.html
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müsi̇ad, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, tl, kur korumalı tl mevduat, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı
MÜSİAD doların 40 TL olmasını yorumladı: '45'in altında olmaması gerek'
22:56 08.07.2025 (güncellendi: 23:05 08.07.2025)
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, doların 40 TL’ye yükselmesini yetersiz bulduğunu belirterek yıl sonu için 45 TL altındaki kur beklentilerinin sağlıksız olduğunu söyledi. Özdemir, düşük döviz kurunun ihracatçılar ve yerli üreticiler için rekabet gücünü azalttığını vurguladı.
MÜSİAD, dolar kurunun 45 TL'nin altına düşmesinin ihracat ve üretim açısından sağlıklı olmayacağını savundu.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, dolar kurunun mevcut seviyesinin ihracatçılar için yeterli olmadığını belirtti. CNBC-e’de katıldığı programda konuşan Özdemir, yıl sonuna kadar kurun 45 TL’nin altına inmemesi gerektiğini söyledi.
Özdemir, kurun daha serbest bırakılması ve yukarı yönlü hareket etmesinin ihracat açısından gerekli olduğunu savundu. Özdemir, düşük kurun yalnızca ihracatçıları değil, iç piyasaya üretim yapan işletmeleri de olumsuz etkilediğini vurguladı.
Merkez Bankası’na da çağrıda bulunan Özdemir, temmuz ayında 350–400 baz puanlık faiz indiriminin ekonomik büyüme için kritik olduğunu ifade etti.