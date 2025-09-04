https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/milli-mac-hangi-kanalda-gurcistan---turkiye-maci-saat-kacta-1099081836.html
Milli maç hangi kanalda? Gürcistan - Türkiye maçı saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19.00'da TV8'den naklen ve şifresiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085889619_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_41ca3fc7807f6765017522ab64dec920.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında milli takım Gürcistan'a konuk oluyor.Müsabakanın saat 19.00'da TV8’den naklen ve şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. Maçın her iki takım için de 2026 Dünya Kupası hazırlıkları açısından kritik bir sınav olduğu vurgulandı.Milli takım kadrosunda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler yer alırken; Gürcistan’ın kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili ve Georges Mikautadze öne çıkıyor.Türkiye ve Gürcistan bugüne kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda rakibine 15 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085889619_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_6556610f209c29c2080eaa1f03d9f249.jpg
olarak yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında milli takım Gürcistan'a konuk oluyor.
Müsabakanın saat 19.00'da TV8’den naklen ve şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. Maçın her iki takım için de 2026 Dünya Kupası hazırlıkları açısından kritik bir sınav olduğu vurgulandı.
Milli takım kadrosunda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler yer alırken; Gürcistan’ın kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili ve Georges Mikautadze öne çıkıyor.
Türkiye ve Gürcistan bugüne kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda rakibine 15 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.