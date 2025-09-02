https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/iki-macta-kadroda-yoktu-baris-alper-yilmaz-kararini-verdi-1099005107.html

İki maçta kadroda yoktu: Barış Alper Yılmaz kararını verdi

NEOM'a transferi yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz kararını verdi. Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle toplantı yaptı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085612965_0:0:906:511_1920x0_80_0_0_4147d61b57d0a84b1b8d7accbdf0045e.jpg

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi gündemdeydi. Adeta yılan hikayesine dönen transferde Yılmaz, iki maçta yer almamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru yönlendirmemizi üretmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız" demişti.Ancak sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu takımda kalmaya ikna oldu ve transfer iptal edildi.Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye devam edecek.Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında 3 gol ve 2 asist üretti. Barış Alper, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

