Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/iki-macta-kadroda-yoktu-baris-alper-yilmaz-kararini-verdi-1099005107.html
İki maçta kadroda yoktu: Barış Alper Yılmaz kararını verdi
İki maçta kadroda yoktu: Barış Alper Yılmaz kararını verdi
Sputnik Türkiye
NEOM'a transferi yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz kararını verdi. Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle toplantı yaptı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T08:25+0300
2025-09-02T08:25+0300
spor
galatasaray
barış alper yılmaz
okan buruk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085612965_0:0:906:511_1920x0_80_0_0_4147d61b57d0a84b1b8d7accbdf0045e.jpg
Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi gündemdeydi. Adeta yılan hikayesine dönen transferde Yılmaz, iki maçta yer almamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru yönlendirmemizi üretmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız" demişti.Ancak sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu takımda kalmaya ikna oldu ve transfer iptal edildi.Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye devam edecek.Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında 3 gol ve 2 asist üretti. Barış Alper, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/galatasarayda-cifte-transfer-operasyonu-bir-yildiz-bugun-istanbula-geliyor-1099002756.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085612965_0:0:906:681_1920x0_80_0_0_657485e62a597cf8f9139d99e120bf8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, barış alper yılmaz, okan buruk
galatasaray, barış alper yılmaz, okan buruk

İki maçta kadroda yoktu: Barış Alper Yılmaz kararını verdi

08:25 02.09.2025
© AA / Emin SansarBarış Alper Yılmaz kararını verdi
Barış Alper Yılmaz kararını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AA / Emin Sansar
Abone ol
NEOM'a transferi yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz kararını verdi. Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle toplantı yaptı.
Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi gündemdeydi. Adeta yılan hikayesine dönen transferde Yılmaz, iki maçta yer almamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru yönlendirmemizi üretmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız" demişti.
Ancak sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu takımda kalmaya ikna oldu ve transfer iptal edildi.
Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye devam edecek.
Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında 3 gol ve 2 asist üretti. Barış Alper, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
SPOR
Galatasaray’da çifte transfer operasyonu: Bir yıldız bugün İstanbul’a geliyor
07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала