Leman Dergisi çalışanları hakkında iddianame tamamlandı: 6 kişi için istenen cezalar belli oldu
Leman Dergisi hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Leman Dergisi'nde yer alan karikatüre yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Altı kişi için istenen cezalar belli olduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.
18:10 04.09.2025 (güncellendi: 18:12 04.09.2025)
Leman Dergisi hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Leman Dergisi'nde yer alan karikatüre yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Altı kişi için istenen cezalar belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.