Leman Dergisi çalışanları hakkında iddianame tamamlandı: 6 kişi için istenen cezalar belli oldu

SON DAKİKA | Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Leman Dergisi hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
leman dergisi
cumhuriyet başsavcılığı
karikatür
ceza
iddianame
tuncay akgün
Leman Dergisi'nde yer alan karikatüre yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Altı kişi için istenen cezalar belli olduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.
18:10 04.09.2025 (güncellendi: 18:12 04.09.2025)
Leman Dergisi hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Altı dergi çalışanı hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.
