Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
KDV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Akaryakıtta farklılık kaldırıldı
KDV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Akaryakıtta farklılık kaldırıldı
Sputnik Türkiye
04.09.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları örneklerle açıklandı.Yeni düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanacağı taşıt teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı.Vakıf ve kentsel dönüşüm taşınmazlarına KDV istisnasıKDV Kanunu’ndaki değişiklikle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların satışı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimleri de istisna kapsamına dahil edildi.Akaryakıtta KDV farklılığı kaldırıldıÖzel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye ilişkin teminat tutarı da artık ithalatta KDV matrahına dahil edildi. Böylece akaryakıt ithalatı ve yurt içi alımlarda yıllardır süregelen KDV ve ÖTV farklılığı ortadan kaldırıldı.Savunma projeleri kapsamında istisnaMilli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan projeler kapsamında imal edilen araçlara ilişkin mal ve hizmet alımları da KDV istisnasına tabi olacak.Turizm ve sanayide istisna süresi uzatıldıSanayi ve turizm yatırımlarına yönelik teşvik belgesi bulunan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işleri için uygulanan KDV istisnası, Cumhurbaşkanı’nın yetkisiyle 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.KDV iade talep alt sınırı yükseltildiKDV iade taleplerinde asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Tebliğin ilgili bölümü bu karara uygun şekilde güncellendi. Ayrıca, amortismana tabi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hesabına aktarılmasına yönelik farklı uygulamaların önüne geçmek için açıklamalı örneklerle yeni düzenlemeler yapıldı.ÖTV düzenlemesi de yayımlandıAynı zamanda “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin açıklamalar yer aldı.
11:11 04.09.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları örneklerle açıklandı.
Yeni düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanacağı taşıt teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı.

Vakıf ve kentsel dönüşüm taşınmazlarına KDV istisnası

KDV Kanunu’ndaki değişiklikle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların satışı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimleri de istisna kapsamına dahil edildi.

Akaryakıtta KDV farklılığı kaldırıldı

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye ilişkin teminat tutarı da artık ithalatta KDV matrahına dahil edildi. Böylece akaryakıt ithalatı ve yurt içi alımlarda yıllardır süregelen KDV ve ÖTV farklılığı ortadan kaldırıldı.

Savunma projeleri kapsamında istisna

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan projeler kapsamında imal edilen araçlara ilişkin mal ve hizmet alımları da KDV istisnasına tabi olacak.

Turizm ve sanayide istisna süresi uzatıldı

Sanayi ve turizm yatırımlarına yönelik teşvik belgesi bulunan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işleri için uygulanan KDV istisnası, Cumhurbaşkanı’nın yetkisiyle 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

KDV iade talep alt sınırı yükseltildi

KDV iade taleplerinde asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Tebliğin ilgili bölümü bu karara uygun şekilde güncellendi. Ayrıca, amortismana tabi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hesabına aktarılmasına yönelik farklı uygulamaların önüne geçmek için açıklamalı örneklerle yeni düzenlemeler yapıldı.

ÖTV düzenlemesi de yayımlandı

Aynı zamanda “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin açıklamalar yer aldı.
