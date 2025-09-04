https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/motorine-buyuk-zam-akaryakitta-tabelalar-guncellendi-1099086646.html

Motorine büyük zam: Akaryakıtta tabelalar güncellendi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi ve fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. İstanbul’da motorinin... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Motorin fiyatları, gece yarısından itibaren 2 lira 5 kuruş arttı. Yeni fiyatlar sabah itibarıyla istasyonların tabelalarına yansıtıldı.İstanbul’da motorin 54.26 Lira OlduZam öncesi İstanbul’da motorin ortalama 52.21 liradan satılıyordu. Yapılan artış sonrası litre fiyatı 54.26 liraya yükseldi.Benzin fiyatlarında değişiklik yokBenzin fiyatları ise şimdilik sabit kaldı. İstanbul’da benzinin litresi 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 liradan satılıyor.

