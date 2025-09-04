https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/karabukte-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-alev-alan-aracta-3-kisi-oldu-1099118090.html
Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Alev alan araçta 3 kişi öldü
Eflani-Kastamonu Daday kara yolunda M.O. yönetimindeki otomobil, Y.Y. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 44 yaşındaki sürücüyle aynı araçta bulunan iki yolcu hayatını kaybetti. Kazada sürücü M.O. ve yanındaki 3 kişiyle, diğer araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada ölenlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderilirken, bir süre ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan iki araçta yangın çıktı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Eflani-Kastamonu Daday kara yolunda M.O. yönetimindeki otomobil, Y.Y. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından her iki araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 44 yaşındaki sürücüyle aynı araçta bulunan iki yolcu hayatını kaybetti. Kazada sürücü M.O. ve yanındaki 3 kişiyle, diğer araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölenlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderilirken, bir süre ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.