Şırnak'ta ilginç kaza: Sürücüleri kardeş olan iki tır çarpıştı
Şırnak'ta ilginç kaza: Sürücüleri kardeş olan iki tır çarpıştı
Şırnak'ta sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı. 21.08.2025
Şırnak Cizre'de sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.Ağabeyin kullandığı tır, kardeşinin kullandığı tıra çarptıMehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ta ilginç kaza: Sürücüleri kardeş olan iki tır çarpıştı

16:59 21.08.2025
© Abidin YelŞırnak
Şırnak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© Abidin Yel
Şırnak'ta sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.
Şırnak Cizre'de sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.

Ağabeyin kullandığı tır, kardeşinin kullandığı tıra çarptı

Mehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
