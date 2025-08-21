https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/sirnakta-ilginc-kaza-suruculeri-kardes-olan-iki-tir-carpisti-1098750692.html
Şırnak'ta ilginç kaza: Sürücüleri kardeş olan iki tır çarpıştı
Şırnak'ta sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Şırnak Cizre'de sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.Ağabeyin kullandığı tır, kardeşinin kullandığı tıra çarptıMehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
