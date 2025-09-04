https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/evrimin-bu-organi-aciklayamadigi-ortaya-cikti-bilim-insanlarina-gore-artik-cenenizgereksiz-1099093645.html
Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'
Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'
Bilim insanlarının çene'nin varlığıyla ilgili çeşitli teorileri var. Peki bunlar neler?
Hayvanlardan omurgalılara, memelilerden primatlara uzanan bu yolculukta, her türün sahip olduğu vücut özelliklerinin ne zaman ortaya çıktığını izlemek mümkün.Mesela, vücut ve sindirim sistemi hayvanlarla, omurga ve uzuvlar omurgalılarla, süt ve tüyler memelilerle, tırnaklar ise primatlarla ilişkilendiriliyor.‘Yan ürün’ mü?Ancak insan çenesi, bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir konu. Güçlü çiğneme kaslarını desteklemekten erkeklerin sakalını öne çıkarmaya kadar pek çok teori öne sürülse de kesin bir cevap yok.Hatta bazı bilim insanları, çenenin, yemek pişirmenin ve yumuşak besinlerin ortaya çıkmasının ardından işlevsizleşmiş bir ‘yan ürün’ olabileceğini savunuyor.Yalnızca Homo Sapiens’te varEn dikkat çekici nokta ise, çenenin yalnızca Homo Sapiens türüne olması. Neandertaller de dahil olmak üzere hiçbir memelide çene bulunmuyor. Bu da bilim insanlarının teorilerini test etmesini imkansız hale getiriyor.UCL’den Zooloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Profesörü Max Telford’a göre, insan doğasının bazı yönleri, örneğin çenenin varlığı, bilim için daima gizem olarak kalabilir.
Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'
Evrim teorisi, canlıların en basit halinden başlayarak günümüzdeki karmaşık yapısına nasıl ulaştığını ortaya koyuyor. Ancak bilim insanları 'çene'nin varlığını henüz açıklayamadı. Peki teoriler ne?
Hayvanlardan omurgalılara, memelilerden primatlara uzanan bu yolculukta, her türün sahip olduğu vücut özelliklerinin ne zaman ortaya çıktığını izlemek mümkün.
Mesela, vücut ve sindirim sistemi hayvanlarla, omurga ve uzuvlar omurgalılarla, süt ve tüyler memelilerle, tırnaklar ise primatlarla ilişkilendiriliyor.
Ancak insan çenesi, bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir konu. Güçlü çiğneme kaslarını desteklemekten erkeklerin sakalını öne çıkarmaya kadar pek çok teori öne sürülse de kesin bir cevap yok.
Hatta bazı bilim insanları, çenenin, yemek pişirmenin ve yumuşak besinlerin ortaya çıkmasının ardından işlevsizleşmiş bir ‘yan ürün’ olabileceğini savunuyor.
Yalnızca Homo Sapiens’te var
En dikkat çekici nokta ise, çenenin yalnızca Homo Sapiens türüne olması. Neandertaller de dahil olmak üzere hiçbir memelide çene bulunmuyor. Bu da bilim insanlarının teorilerini test etmesini imkansız hale getiriyor.
UCL’den Zooloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Profesörü Max Telford’a göre, insan doğasının bazı yönleri, örneğin çenenin varlığı, bilim için daima gizem olarak kalabilir.