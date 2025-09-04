https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/evrimin-bu-organi-aciklayamadigi-ortaya-cikti-bilim-insanlarina-gore-artik-cenenizgereksiz-1099093645.html

Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'

Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının çene'nin varlığıyla ilgili çeşitli teorileri var. Peki bunlar neler?

2025-09-04T11:49+0300

2025-09-04T11:49+0300

2025-09-04T11:49+0300

yaşam

evrim

çene

i̇nsan

bilim

bilim haberleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099093050_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_76f90fb8408eec9c47986ad8ff62b686.jpg

Hayvanlardan omurgalılara, memelilerden primatlara uzanan bu yolculukta, her türün sahip olduğu vücut özelliklerinin ne zaman ortaya çıktığını izlemek mümkün.Mesela, vücut ve sindirim sistemi hayvanlarla, omurga ve uzuvlar omurgalılarla, süt ve tüyler memelilerle, tırnaklar ise primatlarla ilişkilendiriliyor.‘Yan ürün’ mü?Ancak insan çenesi, bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir konu. Güçlü çiğneme kaslarını desteklemekten erkeklerin sakalını öne çıkarmaya kadar pek çok teori öne sürülse de kesin bir cevap yok.Hatta bazı bilim insanları, çenenin, yemek pişirmenin ve yumuşak besinlerin ortaya çıkmasının ardından işlevsizleşmiş bir ‘yan ürün’ olabileceğini savunuyor.Yalnızca Homo Sapiens’te varEn dikkat çekici nokta ise, çenenin yalnızca Homo Sapiens türüne olması. Neandertaller de dahil olmak üzere hiçbir memelide çene bulunmuyor. Bu da bilim insanlarının teorilerini test etmesini imkansız hale getiriyor.UCL’den Zooloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Profesörü Max Telford’a göre, insan doğasının bazı yönleri, örneğin çenenin varlığı, bilim için daima gizem olarak kalabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/atalarimiz-nasil-gozukuyordu-tarihin-en-eski-portresi-9-bin-500-yil-once-yasayan-insanin-yuzu-ilk-1099091345.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evrim, çene, homo sapiens