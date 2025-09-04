Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/evrimin-bu-organi-aciklayamadigi-ortaya-cikti-bilim-insanlarina-gore-artik-cenenizgereksiz-1099093645.html
Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'
Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının çene'nin varlığıyla ilgili çeşitli teorileri var. Peki bunlar neler?
2025-09-04T11:49+0300
2025-09-04T11:49+0300
yaşam
evrim
çene
i̇nsan
bilim
bilim haberleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099093050_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_76f90fb8408eec9c47986ad8ff62b686.jpg
Hayvanlardan omurgalılara, memelilerden primatlara uzanan bu yolculukta, her türün sahip olduğu vücut özelliklerinin ne zaman ortaya çıktığını izlemek mümkün.Mesela, vücut ve sindirim sistemi hayvanlarla, omurga ve uzuvlar omurgalılarla, süt ve tüyler memelilerle, tırnaklar ise primatlarla ilişkilendiriliyor.‘Yan ürün’ mü?Ancak insan çenesi, bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir konu. Güçlü çiğneme kaslarını desteklemekten erkeklerin sakalını öne çıkarmaya kadar pek çok teori öne sürülse de kesin bir cevap yok.Hatta bazı bilim insanları, çenenin, yemek pişirmenin ve yumuşak besinlerin ortaya çıkmasının ardından işlevsizleşmiş bir ‘yan ürün’ olabileceğini savunuyor.Yalnızca Homo Sapiens’te varEn dikkat çekici nokta ise, çenenin yalnızca Homo Sapiens türüne olması. Neandertaller de dahil olmak üzere hiçbir memelide çene bulunmuyor. Bu da bilim insanlarının teorilerini test etmesini imkansız hale getiriyor.UCL’den Zooloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Profesörü Max Telford’a göre, insan doğasının bazı yönleri, örneğin çenenin varlığı, bilim için daima gizem olarak kalabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/atalarimiz-nasil-gozukuyordu-tarihin-en-eski-portresi-9-bin-500-yil-once-yasayan-insanin-yuzu-ilk-1099091345.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099093050_247:0:1447:900_1920x0_80_0_0_af9785f49143c9c43f13021c2483c31b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
evrim, çene, homo sapiens
evrim, çene, homo sapiens

Evrimin bu organı açıklayamadığı ortaya çıktı: Bilim insanlarına göre artık çeneniz 'gereksiz'

11:49 04.09.2025
© FotoğrafEvrim
Evrim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Evrim teorisi, canlıların en basit halinden başlayarak günümüzdeki karmaşık yapısına nasıl ulaştığını ortaya koyuyor. Ancak bilim insanları 'çene'nin varlığını henüz açıklayamadı. Peki teoriler ne?
Hayvanlardan omurgalılara, memelilerden primatlara uzanan bu yolculukta, her türün sahip olduğu vücut özelliklerinin ne zaman ortaya çıktığını izlemek mümkün.
Mesela, vücut ve sindirim sistemi hayvanlarla, omurga ve uzuvlar omurgalılarla, süt ve tüyler memelilerle, tırnaklar ise primatlarla ilişkilendiriliyor.

‘Yan ürün’ mü?

Ancak insan çenesi, bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir konu. Güçlü çiğneme kaslarını desteklemekten erkeklerin sakalını öne çıkarmaya kadar pek çok teori öne sürülse de kesin bir cevap yok.
Hatta bazı bilim insanları, çenenin, yemek pişirmenin ve yumuşak besinlerin ortaya çıkmasının ardından işlevsizleşmiş bir ‘yan ürün’ olabileceğini savunuyor.

Yalnızca Homo Sapiens’te var

En dikkat çekici nokta ise, çenenin yalnızca Homo Sapiens türüne olması. Neandertaller de dahil olmak üzere hiçbir memelide çene bulunmuyor. Bu da bilim insanlarının teorilerini test etmesini imkansız hale getiriyor.
UCL’den Zooloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Profesörü Max Telford’a göre, insan doğasının bazı yönleri, örneğin çenenin varlığı, bilim için daima gizem olarak kalabilir.
Atalarımız nasıl gözüküyordu? Tarihin en eski portresi: 9 bin 500 yıl önce yaşayan insanın yüzü ilk kez ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
YAŞAM
Atalarımız nasıl gözüküyordu? Tarihin en eski portresi: 9 bin 500 yıl önce yaşayan insanın yüzü ilk kez ortaya çıktı
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала