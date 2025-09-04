Atalarımız nasıl gözüküyordu? Tarihin en eski portresi: 9 bin 500 yıl önce yaşayan insanın yüzü ilk kez ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/atalarimiz-nasil-gozukuyordu-tarihin-en-eski-portresi-9-bin-500-yil-once-yasayan-insanin-yuzu-ilk-1099091345.html
Jericho’da bulunan 9.500 yıllık kafatasını 3D teknolojiyle canlandırıldı. Deniz kabuklarıyla süslenmiş ve alçı maskeyle kaplanmış kafatası, Neolitik dönemin gizemli ritüellerine ve en eski uygarlıklarından birine ışık tutuyor.
British Museum, 9 bin 500 yıl öncesine ait bir kafatasını kullanarak tarihin en eski insan yüzlerinden birini dijital ortamda yeniden oluşturdu. Kafatası, modern Batı Şeria’daki Jericho’da, İngiliz arkeolog Kathleen Kenyon tarafından altmış yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı.Deniz kabukları ve alçı maskeyle gizlenen yüzKazılarda ortaya çıkan kafatası, göz çukurlarına yerleştirilen deniz kabukları ve yüzüne sıvanan alçı maskeyle dikkat çekti. Arkeologlara göre bu uygulama, toplumsal ve dini ritüellerle ilgili olsa da kesin nedeni hâlâ bilinmiyor.Dünyanın en eski yerleşimi: JerichoBritish Museum’un Antik Yakın Doğu küratörü Dr. Alexandra Fletcher, Jericho’nun sürekli su kaynakları sayesinde yerleşim yeri olarak seçildiğini belirtti. Fletcher, “Jericho, dünyanın en eski sürekli yerleşim alanı olma unvanına sahip. Bu kafatası, tarımın ve çanak çömlek üretiminin başlamasından önceki Neolitik döneme tarihleniyor” dedi.Piramitlerden daha eskiGize Piramitleri’nin yalnızca 4.500 yıl öncesine ait olduğu düşünüldüğünde, Jericho kafatasının yaşı insanlık tarihi açısından olağanüstü bir değer taşıyor. Bu bulgu, o dönemde dünyanın diğer bölgelerinde insanlar hâlâ göçebe yaşam sürerken, Ortadoğu’da organize bir uygarlığın varlığını kanıtlıyor.Atalara saygı ve toplumsal bağAraştırmacılar, alçıyla kaplanmış kafatasının muhtemelen atalara saygının bir sembolü olduğunu düşünüyor. Fletcher’a göre bu tür ritüeller, erken dönem toplumlarının birlikte yaşamayı öğrenmesine, toplumsal sorunları aşmasına ve ilk şehirlerin doğmasına katkı sağladı.
