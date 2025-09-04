https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bilim-dunyasi-bu-haberle-sarsiliyor-ayda-4-milyar-yil-once-uzaylilar-yasamis-1099094063.html

Bilim dünyası bu haberle sarsılıyor: 'Ay'da 4 milyar yıl önce uzaylılar yaşamış'

Washington State Üniversitesi öncülüğünde yayımlanan yeni bir rapora göre, Ay geçmişte iki farklı dönemde yaşanabilir koşullara sahip olmuş olabilir... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Bugün atmosferi ve sıvı suyu olmayan Ay, yaşam için elverişsiz kabul ediliyor. Ancak Astrobiology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Ay’ın 4 milyar yıl önce ve 3,5 milyar yıl önce iki farklı dönemde mikrobiyal yaşamı desteklemiş olabileceğini ortaya koyuyor.Volkanik aktivite ve su buharıBilim insanlarına göre bu dönemlerde Ay’ın içinden çıkan volkanik gazlar yüzeye büyük miktarda su buharı saldı. Bu süreç, yüzeyde geçici de olsa sıvı su göletlerinin oluşmasına neden olmuş olabilir. Washington State Üniversitesi’nden Prof. Dirk Schulze-Makuch, “Eğer sıvı su ve yoğun bir atmosfer uzun süre mevcut olduysa, Ay yüzeyi geçici de olsa yaşanabilir hale gelmiş olabilir” dedi.Kayalar, buz ve manyetik alanAraştırmada, Ay’dan alınan kaya ve toprak örnekleri incelendi ve yüzeyin düşünüldüğü kadar kuru olmadığı belirlendi. Ayrıca 2010’da yapılan bir uzay görevi sırasında Ay’da yüz milyonlarca ton buz keşfedilmişti. O dönemde Ay’ın manyetik alanının da canlıları öldürücü güneş rüzgârlarına karşı koruma sağlamış olabileceği düşünülüyor.Dünyadan Ay’a mikroplar gitmiş olabilirAraştırmacılar, erken Güneş Sistemi döneminde Dünya’dan kopan meteoritlerin Ay’a ulaşarak mikropları beraberinde götürmüş olabileceğini de öne sürdü. Bu mikroplar, Ay’daki su göletlerinde bir süre yaşamış olabilir.Doğrudan kanıt yok ama…Her ne kadar doğrudan yaşam kanıtı bulunmasa da, bilim insanları gelecekte yapılacak Ay görevleri ile özellikle volkanik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerden alınacak örneklerin yeni ipuçları sağlayabileceğini düşünüyor. Schulze-Makuch, “O dönemlerde Ay yaşanabilir görünüyordu, mikroplar bile var olmuş olabilir” dedi.

