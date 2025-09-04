https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/agustos-enflasyon-rakami-sonrasi-uzmanlar-maas-zam-oranlarini-guncelledi-1099085984.html

Ağustos enflasyon rakamı sonrası uzmanlar maaş zam oranlarını güncelledi

Ağustos enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca memur ile emeklinin iki aylık zam farkı netleşti. Şimdi geriye dört aylık veri kaldı. Merkez Bankası, yıl...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32,95 arttı. Geriye kalan 4 verinin kesinleşmesi sonrası Ocak ayında milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında duyurdu. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 29,69 olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede zam oranlarını şöyle analiz etti:En düşük emekli maaşı 18.085 TL ile 18.665 TL arasında olacağını öngören Yılmaz "Bekar bir memurumuz güncel maaşı 46.709 TL’den 53.897 TL ile 55.598 TL arasına, evli bir memurumuz güncel maaşı 50.502 TL’den 58.193 TL ile 55.598 TL arasına, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.672 TL'den 25.676 TL ile 26.500 TL arasında zamlanabileceğini öngörüyorum" dedi.

