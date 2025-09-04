https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/agustos-enflasyon-rakami-sonrasi-uzmanlar-maas-zam-oranlarini-guncelledi-1099085984.html
Ağustos enflasyon rakamı sonrası uzmanlar maaş zam oranlarını güncelledi
Ağustos enflasyon rakamı sonrası uzmanlar maaş zam oranlarını güncelledi
Ağustos enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca memur ile emeklinin iki aylık zam farkı netleşti. Şimdi geriye dört aylık veri kaldı. Merkez Bankası, yıl...
Ağustos enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca memur ile emeklinin iki aylık zam farkı netleşti. Şimdi geriye dört aylık veri kaldı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunu yüzde 25-29 aralığında tahmin ediyor. Bu tahminlere göre, ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da şimdiden şekillenmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32,95 arttı. Geriye kalan 4 verinin kesinleşmesi sonrası Ocak ayında milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek.
Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında duyurdu. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 29,69 olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede zam oranlarını şöyle analiz etti:
"Eğer yıl sonu enflasyon verisini yüzde 29 olarak açıklanırsa 2025 yılının ikinci yarısı için yüzde 10,57’lik bir fark oluşacaktır. Memur ve memur emeklilerimizde ise yine bu iki tahmin üzerinden gidersek yüzde 13,25 ile yüzde 16,89 zam oranları karşımıza çıkmaktadır."
En düşük emekli maaşı 18.085 TL ile 18.665 TL arasında olacağını öngören Yılmaz "Bekar bir memurumuz güncel maaşı 46.709 TL’den 53.897 TL ile 55.598 TL arasına, evli bir memurumuz güncel maaşı 50.502 TL’den 58.193 TL ile 55.598 TL arasına, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.672 TL'den 25.676 TL ile 26.500 TL arasında zamlanabileceğini öngörüyorum" dedi.