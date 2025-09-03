https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/enag-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-agustos-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1099044990.html

ENAG enflasyon rakamlarını duyurdu: Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu

ENAG enflasyon rakamlarını duyurdu: Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda...

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.23 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 olarak gerçekleşti.ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşmişti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı.İstanbul'un enflasyonuİstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ağustosta yıllık yüzde 40.83, aylık enflasyon ise yüzde 1.84 oldu.

