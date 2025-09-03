https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/enag-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-agustos-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1099044990.html
ENAG enflasyon rakamlarını duyurdu: Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu
ENAG enflasyon rakamlarını duyurdu: Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T09:17+0300
2025-09-03T09:17+0300
2025-09-03T09:41+0300
ekonomi̇
enagrup
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
son dakika enflasyon
enflasyon rakamları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045422_0:59:1120:689_1920x0_80_0_0_b1430427be9cc647a625ff78eb98b3d4.jpg
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.23 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 olarak gerçekleşti.ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşmişti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı.İstanbul'un enflasyonuİstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ağustosta yıllık yüzde 40.83, aylık enflasyon ise yüzde 1.84 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gida-fiyat-endeksine-gore-fiyati-en-hizli-dusen-ve-yukselen-urunler-belli-oldu-1099044136.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045422_62:0:1058:747_1920x0_80_0_0_c86a312e45e099c15bad49daf646b841.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika enflasyon, tüik enflasyon, enflasyon rakamları ne oldu, ağustos ayı enflasyon rakamları, ağustos ayı enflasyon oranı, son dakika enag enflasyon, enflasyon enag
son dakika enflasyon, tüik enflasyon, enflasyon rakamları ne oldu, ağustos ayı enflasyon rakamları, ağustos ayı enflasyon oranı, son dakika enag enflasyon, enflasyon enag
ENAG enflasyon rakamlarını duyurdu: Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu
09:17 03.09.2025 (güncellendi: 09:41 03.09.2025)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 65.49 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.23 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 olarak gerçekleşti.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşmişti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ağustosta yıllık yüzde 40.83, aylık enflasyon ise yüzde 1.84 oldu.