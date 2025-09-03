https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1099045887.html

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonların merakla beklediği rakamlar, memur ve emekli maaş zam oranları ile kira... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T10:02+0300

2025-09-03T10:02+0300

2025-09-03T10:15+0300

ekonomi̇

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

enflasyon

enflasyon oranı

enflasyon rakamı

son dakika enflasyon

enflasyon rakamları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_17baec37befef9397f5cc12b79b627e9.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2.04, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39.62 oldu.Açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, milyonlar için büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamları doğrudan memur ve emekli maaş zam oranlarını ve kira artışlarını belirliyor.TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3.02 arttıEn yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02 artış, ulaştırmada yüzde 1.55 artış ve konutta yüzde 2.66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?AA Finans’ın düzenlediği ankete katılan 25 ekonomistin ağustos ayı için beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Beklentiler, yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında değişiklik gösterdi. Bu tahminler, piyasaların seyrini ve vatandaşların alım gücünü yakından ilgilendirdi.İstanbul’da enflasyon tablosuİstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ağustos ayında perakende fiyatlarda yıllık enflasyon yüzde 40.83 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise 1.84’lük bir artış kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/enag-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-agustos-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1099044990.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, tüik, enflasyon verileri, enflasyon oranı, ağustos ayı enflasyonu, aylık enflasyon, yıllık enflasyon, memur zammı, emekli zammı, kira artışı, tüfe, üretici fiyat endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi, ekonomist beklentisi, enflasyon beklentisi, enflasyon tahmini, istanbul enflasyonu, ito enflasyon, son dakika enflasyon, son dakika enflasyon rakamları