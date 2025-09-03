https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1099045887.html
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonların merakla beklediği rakamlar, memur ve emekli maaş zam oranları ile kira... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T10:02+0300
2025-09-03T10:02+0300
2025-09-03T10:15+0300
ekonomi̇
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
son dakika enflasyon
enflasyon rakamları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_17baec37befef9397f5cc12b79b627e9.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2.04, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39.62 oldu.Açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, milyonlar için büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamları doğrudan memur ve emekli maaş zam oranlarını ve kira artışlarını belirliyor.TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3.02 arttıEn yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02 artış, ulaştırmada yüzde 1.55 artış ve konutta yüzde 2.66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?AA Finans’ın düzenlediği ankete katılan 25 ekonomistin ağustos ayı için beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Beklentiler, yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında değişiklik gösterdi. Bu tahminler, piyasaların seyrini ve vatandaşların alım gücünü yakından ilgilendirdi.İstanbul’da enflasyon tablosuİstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ağustos ayında perakende fiyatlarda yıllık enflasyon yüzde 40.83 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise 1.84’lük bir artış kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/enag-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-agustos-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1099044990.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_86f39d340e084eede254899becdd0041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflasyon, tüik, enflasyon verileri, enflasyon oranı, ağustos ayı enflasyonu, aylık enflasyon, yıllık enflasyon, memur zammı, emekli zammı, kira artışı, tüfe, üretici fiyat endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi, ekonomist beklentisi, enflasyon beklentisi, enflasyon tahmini, istanbul enflasyonu, ito enflasyon, son dakika enflasyon, son dakika enflasyon rakamları
enflasyon, tüik, enflasyon verileri, enflasyon oranı, ağustos ayı enflasyonu, aylık enflasyon, yıllık enflasyon, memur zammı, emekli zammı, kira artışı, tüfe, üretici fiyat endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi, ekonomist beklentisi, enflasyon beklentisi, enflasyon tahmini, istanbul enflasyonu, ito enflasyon, son dakika enflasyon, son dakika enflasyon rakamları
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
10:02 03.09.2025 (güncellendi: 10:15 03.09.2025)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonların merakla beklediği rakamlar, memur ve emekli maaş zam oranları ile kira artışlarını doğrudan etkiliyor. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.04 olurken, yıllık bazda yüzde 32.95 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2.04, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39.62 oldu.
Açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, milyonlar için büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamları doğrudan memur ve emekli maaş zam oranlarını ve kira artışlarını belirliyor.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3.02 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02 artış, ulaştırmada yüzde 1.55 artış ve konutta yüzde 2.66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
AA Finans’ın düzenlediği ankete katılan 25 ekonomistin ağustos ayı için beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 oldu. Beklentiler, yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında değişiklik gösterdi. Bu tahminler, piyasaların seyrini ve vatandaşların alım gücünü yakından ilgilendirdi.
İstanbul’da enflasyon tablosu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ağustos ayında perakende fiyatlarda yıllık enflasyon yüzde 40.83 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise 1.84’lük bir artış kaydedildi.