Portekiz havalimanlarında grev krizi: 2026'ya kadar uçuşlar tehlikede
Portekiz havalimanlarında grev krizi: 2026’ya kadar uçuşlar tehlikede
Sputnik Türkiye
Portekiz'deki havalimanlarında yer hizmetleri çalışanlarının başlattığı grevler, yolcular için büyük bir soruna dönüşüyor. Noel, yılbaşı ve uzun tatiller dahil... 03.09.2025
Portekiz’de havalimanları yeni bir grev dalgasıyla sarsılıyor. Yer hizmetlerinden sorumlu Menzies şirketine bağlı iki sendika, 3 Eylül’de ilk grevi başlattı. Bu ilk dalga 9 Eylül’e kadar sürecek. Ancak asıl sorun bununla bitmiyor: Grevler 2 Ocak 2026’ya kadar kritik tarihlerde tekrar tekrar yapılacak.Sendikalar, uzun hafta sonları ve tatil dönemlerini özellikle seçti. Bu da önümüzdeki aylarda binlerce yolcunun seyahat planlarının alt üst olacağı anlamına geliyor.Çalışanlar daha iyi maaşlar, gece mesailerinin ödenmesi ve asgari ücretin altında kalan maaşların son bulmasını istiyor. Sendikalar, “Haklarımızı almadan geri adım yok” mesajını verdi.Asgari hizmet tepkisi Portekiz Tahkim Mahkemesi, grev döneminde havalimanlarında operasyonların yüzde 80 oranında sürdürülmesini zorunlu kıldı. Ancak sendikalar bu karara sert tepki göstererek: “Buna ‘asgari’ diyorlar ama bu en büyük küstahlık; grevi bir fars haline getiriyor” dedi.Portekiz’e seyahat edecek yolcuların önümüzdeki aylarda sık sık rötar ve iptallerle karşılaşması bekleniyor. Uzmanlar, tatil planı yapacakların mutlaka alternatifleri göz önünde bulundurmasını öneriyor.
16:12 03.09.2025
Portekiz’deki havalimanlarında yer hizmetleri çalışanlarının başlattığı grevler, yolcular için büyük bir soruna dönüşüyor. Noel, yılbaşı ve uzun tatiller dahil tam 76 gün boyunca uçuşlarda aksamalar yaşanacak.
Portekiz’de havalimanları yeni bir grev dalgasıyla sarsılıyor. Yer hizmetlerinden sorumlu Menzies şirketine bağlı iki sendika, 3 Eylül’de ilk grevi başlattı. Bu ilk dalga 9 Eylül’e kadar sürecek. Ancak asıl sorun bununla bitmiyor: Grevler 2 Ocak 2026’ya kadar kritik tarihlerde tekrar tekrar yapılacak.
Sendikalar, uzun hafta sonları ve tatil dönemlerini özellikle seçti. Bu da önümüzdeki aylarda binlerce yolcunun seyahat planlarının alt üst olacağı anlamına geliyor.
Çalışanlar daha iyi maaşlar, gece mesailerinin ödenmesi ve asgari ücretin altında kalan maaşların son bulmasını istiyor. Sendikalar, “Haklarımızı almadan geri adım yok” mesajını verdi.

Asgari hizmet tepkisi

Portekiz Tahkim Mahkemesi, grev döneminde havalimanlarında operasyonların yüzde 80 oranında sürdürülmesini zorunlu kıldı. Ancak sendikalar bu karara sert tepki göstererek: “Buna ‘asgari’ diyorlar ama bu en büyük küstahlık; grevi bir fars haline getiriyor” dedi.
Portekiz’e seyahat edecek yolcuların önümüzdeki aylarda sık sık rötar ve iptallerle karşılaşması bekleniyor. Uzmanlar, tatil planı yapacakların mutlaka alternatifleri göz önünde bulundurmasını öneriyor.
