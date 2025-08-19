https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kanadada-grev-sona-erdi-ucuslar-kademeli-olarak-basliyor-1098698137.html

Kanada'da grev sona erdi: Uçuşlar kademeli olarak başlıyor

Kanada'nın en büyük hava yolu şirketi Air Canada, 10 bin kabin memurunu temsil eden sendika ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren grev sona eriyor, iptal edilen...

Hafta sonundan bu yana süren grev, yaz tatilinde milyonlarca yolcuyu mağdur etti. Günde 130 binden fazla yolcu etkilendi, yüzlerce uçuş iptal edildi. Havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu, yolcular belirsizlik içinde beklemek zorunda kaldı. Çalışanlarla anlaşma sağlanmasının ardından şirket, uçuşların salı akşamından itibaren kademeli olarak başlayacağını duyurdu.Ücretsiz çalışma sona erdiSendika, anlaşmanın en önemli maddesinin, kabin memurlarına uçak yerdeyken yaptıkları iş için de ücret ödenmesi olduğunu açıkladı. Sendika yetkilileri yaptıkları açıklamada: 'Ücretsiz çalışma sona erdi. Sesimizi ve gücümüzü geri kazandık. Haklarımız elimizden alındığında direndik, geri aldık' dedi.Şirket, bazı seferlerin iptal edilmeye devam edeceğini, programın tamamen oturmasının yaklaşık bir hafta alacağını açıkladı.Havalimanlarında yoğun hazırlık Toronto Pearson Havalimanı başta olmak üzere Kanada’nın büyük havalimanlarında ek personel görevlendirildi. Yolculara yardımcı olmak ve operasyonların yeniden başlamasını hızlandırmak için hazırlıklar sürüyor. Air Canada, iptal edilen uçuşlar için yolculara internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tam para iadesi yapılacağını duyurdu.

