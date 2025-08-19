https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tatli-sektorunun-40-yillik-firmasi-iflasin-esiginde-konkordato-ilan-etti-1098688309.html
Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Tatlı sektöründe 40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi. 19.08.2025
Tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri konkordato ilan etti. Yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayan ve iflas noktasına gelen şirket için mahkeme üç ay süre verdi. Mahkeme üç ay süre verdiHacıbaba Pastaneleri, yaşanan mali zorluklar sebebiyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin yanı sıra HBB Sosyal Hizmetler için de Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Mahkeme, her iki firma için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına karar verildi.Sözcü'nün haberine göre konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 6 Kasım tarihinde yapılmasına hükmedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği bu duruşmada netlik kazanacak. Hacıbaba Pastaneleri daha önce de konkordato başvurusunda bulunmuştu. 15 Mayıs’ta geçici mühlet kararı verilmiş, ancak 21 Temmuz’da mahkeme tarafından bu başvuru reddedilmiş ve geçici mühlet kararı kaldırılmıştı.Sahibinin açıklamaları tepki çekmiştiFirmanın sahibi Yılmaz Elaldı, 2022 yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İstanbul’da çalıştıracak eleman bulamadığından şikayet eden Elaldı, “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” sözleriyle kamuoyunda tepki toplamıştı.
