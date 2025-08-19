Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tatli-sektorunun-40-yillik-firmasi-iflasin-esiginde-konkordato-ilan-etti-1098688309.html
Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Tatlı sektöründe 40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T12:03+0300
2025-08-19T12:03+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf65f7f062454b3dc1a3b269a75b0983.jpg
Tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri konkordato ilan etti. Yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayan ve iflas noktasına gelen şirket için mahkeme üç ay süre verdi. Mahkeme üç ay süre verdiHacıbaba Pastaneleri, yaşanan mali zorluklar sebebiyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin yanı sıra HBB Sosyal Hizmetler için de Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Mahkeme, her iki firma için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına karar verildi.Sözcü'nün haberine göre konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 6 Kasım tarihinde yapılmasına hükmedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği bu duruşmada netlik kazanacak. Hacıbaba Pastaneleri daha önce de konkordato başvurusunda bulunmuştu. 15 Mayıs’ta geçici mühlet kararı verilmiş, ancak 21 Temmuz’da mahkeme tarafından bu başvuru reddedilmiş ve geçici mühlet kararı kaldırılmıştı.Sahibinin açıklamaları tepki çekmiştiFirmanın sahibi Yılmaz Elaldı, 2022 yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İstanbul’da çalıştıracak eleman bulamadığından şikayet eden Elaldı, “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” sözleriyle kamuoyunda tepki toplamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tonlarca-uretim-yapiyordu-turkiyenin-dev-kagit-fabrikasi-konkordato-ilan-etti-1098534131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0371ff87caded1d19a5a708fec7afc37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

12:03 19.08.2025
© AABaklava fiyat
Baklava fiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA
Abone ol
Tatlı sektöründe 40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.
Tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri konkordato ilan etti. Yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayan ve iflas noktasına gelen şirket için mahkeme üç ay süre verdi.

Mahkeme üç ay süre verdi

Hacıbaba Pastaneleri, yaşanan mali zorluklar sebebiyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin yanı sıra HBB Sosyal Hizmetler için de Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Mahkeme, her iki firma için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına karar verildi.
Sözcü'nün haberine göre konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 6 Kasım tarihinde yapılmasına hükmedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği bu duruşmada netlik kazanacak. Hacıbaba Pastaneleri daha önce de konkordato başvurusunda bulunmuştu. 15 Mayıs’ta geçici mühlet kararı verilmiş, ancak 21 Temmuz’da mahkeme tarafından bu başvuru reddedilmiş ve geçici mühlet kararı kaldırılmıştı.

Sahibinin açıklamaları tepki çekmişti

Firmanın sahibi Yılmaz Elaldı, 2022 yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İstanbul’da çalıştıracak eleman bulamadığından şikayet eden Elaldı, “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” sözleriyle kamuoyunda tepki toplamıştı.
Konya Kağıt Fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
EKONOMİ
Tonlarca üretim yapıyordu: Türkiye'nin dev kağıt fabrikası konkordato ilan etti
12 Ağustos, 12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала