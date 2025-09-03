https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/fenerbahce-baskan-adayi-saran-iki-unlu-isme-resmi-teklif-yapti-1099038010.html
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün gelecekteki yapılanmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Saran, A Takım Sorumlusu pozisyonu için eski kaptan... 03.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081702863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891949ab0aa7bae2be82445322e7d78a.jpg
Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç ve iş insanı Sadettin Saran arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Seçim sürecinde projelerini açıklayan iki aday da camiadan destek toplamak için çalışmalarını hızlandırdı.Sarı lacivertli takımın başkan adayı Sadettin Saran, başkanlığı kazanması durumunda göreve getireceği isimleri açıkladı.Saran, A Takım Sorumluluğu ve Futbol Şube Sorumluluğu için Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'la görüştüklerini şu ifadelerle duyurdu:
Fenerbahçe başkan adayı Saran iki ünlü isme resmi teklif yaptı

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün gelecekteki yapılanmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Saran, A Takım Sorumlusu pozisyonu için eski kaptan Volkan Demirel'e, Futbol Şube Sorumluluğu için de Aykut Kocaman'la görüştüklerini açıkladı.
