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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı için şartını açıkladı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı için şartını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’un seçimde aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması halinde yeniden aday olacağını... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T19:38+0300
2025-05-29T19:38+0300
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aziz yıldırım
fenerbahçe
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başkan aday adayı
ali koç
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de başkanlık için yeniden aday olma şartını, Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imzanın toplanması olarak açıkladı.Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar için zamanının kalmadığını aktararak başkan adayı olmasını isteyenlerin, kendisi için Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplaması gerektiğini belirtti.Fenerbahçe'nin hiçbir yenilgiyi peşinen kabul etmemesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım şunları söyledi:'Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağım'Fenerbahçe için çalışacağını açıklayan Aziz Yıldırım ''Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kimsenin rakibi olmadığım gibi, hiç kimse ile bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük de hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16 bin 464 oy alarak göreve gelmişti. Eğer camiamız, benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16 bin 464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim'' dedi.
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aziz yıldırım, fenerbahçe, başkan, başkan adayı, başkan aday adayı, ali koç, kongre, seçim, erken seçim, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları
aziz yıldırım, fenerbahçe, başkan, başkan adayı, başkan aday adayı, ali koç, kongre, seçim, erken seçim, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı için şartını açıkladı

19:38 29.05.2025
© AAAziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’un seçimde aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması halinde yeniden aday olacağını açıkladı. Yazılı açıklamasında kulübün kaybettiği direnç ve umuda dikkat çeken Yıldırım, sorumluluktan kaçmayacağını ancak kongrenin eylül ayından önce yapılması gerektiğini ifade etti.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de başkanlık için yeniden aday olma şartını, Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imzanın toplanması olarak açıkladı.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar için zamanının kalmadığını aktararak başkan adayı olmasını isteyenlerin, kendisi için Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplaması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin hiçbir yenilgiyi peşinen kabul etmemesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım şunları söyledi:

Bugün Fenerbahçe'nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır. Bu durum, istiklal gazisi ve direnişin genç ruhu olan Fenerbahçelilerin itiraz ve gerekirse isyan ile karşı durmaları gereken bir uyuşma halidir. Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur. Yönetimlerin başarılı olup olmadıklarına karar verecek olan ben veya mevcut yöneticiler değil, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızdır. Camiamız içinde, yönetimin çağrısı ile bir seçimli kongre yapılması, yönetimin güven tazelemesi yahut yeni bir yönetimin seçilmesi yönünde birtakım çağrılar yapıldığı görülmektedir. Kulüp başkanımız Ali Koç, eylül ayında bir kongre toplayacaklarını kamuoyuna ve özel görüşmemizde şahsıma ifade etmiştir. Ben bu görüşmede kendisine, şayet bir kongre yapılacak ise bunun eylül ayına kalmadan yapılmasının doğru olacağını ifade etmiştim. Bu vesile ile kulübümüzün uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek için sorumluluk üstlenmem ve yeniden kulüp başkanlığı için aday olmam yönünde çağrı ve çabalara bir yanıt vermek mecburiyetimin olduğuna inanıyorum. Elbette ki yönetim kurulumuzun, olağanüstü genel kurul kararını eylül ayına bırakma hakkı vardır ve meşrudur. Ancak, yönetime güvenini yitirmiş kongre üyelerimizin de imza toplamak yoluyla kongreyi göreve çağırmaları aynı şekilde bir haktır ve meşrudur.

'Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağım'

Fenerbahçe için çalışacağını açıklayan Aziz Yıldırım ''Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kimsenin rakibi olmadığım gibi, hiç kimse ile bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük de hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16 bin 464 oy alarak göreve gelmişti. Eğer camiamız, benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16 bin 464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim'' dedi.
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