https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/aziz-yildirim-fenerbahce-baskan-adayligi-icin-sartini-acikladi-1096637172.html

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı için şartını açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı için şartını açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’un seçimde aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması halinde yeniden aday olacağını... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T19:38+0300

2025-05-29T19:38+0300

2025-05-29T19:38+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

başkan

başkan adayı

başkan aday adayı

ali koç

kongre

seçim

erken seçim

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de başkanlık için yeniden aday olma şartını, Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imzanın toplanması olarak açıkladı.Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar için zamanının kalmadığını aktararak başkan adayı olmasını isteyenlerin, kendisi için Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplaması gerektiğini belirtti.Fenerbahçe'nin hiçbir yenilgiyi peşinen kabul etmemesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım şunları söyledi:'Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağım'Fenerbahçe için çalışacağını açıklayan Aziz Yıldırım ''Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kimsenin rakibi olmadığım gibi, hiç kimse ile bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük de hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16 bin 464 oy alarak göreve gelmişti. Eğer camiamız, benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16 bin 464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim'' dedi.

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