Batı medyasına göre Avrupa, Ukrayna'da barışı engelliyor

Batı medyasına göre Avrupa, Ukrayna'da barışı engelliyor

Sputnik Türkiye

ABD'li gazeteci Andrew Day, Avrupa'nın Ukrayna'da çözümün önüne engeller oluşturduğunu belirterek, "Rusya savaşı kazanıyor. Savaş ne kadar erken biterse...

Andrew Day, The American Conservative dergisi için kaleme aldığı yazıda, Amerikan diplomasisinin geçtiğimiz ay Rusya-Ukrayna meselesi üzerinde yoğunlaşmasının, Avrupa’ya yönelik öfkeyi artırdığına dikkat çekti.Birçok ABD'li muhafazakarın, Avrupalı ​​liderlerin “barış sürecini engellemeseler bile, ayak sürüdüklerine" inandığını yazan Day, “Örneğin, Avrupa'nın Ukrayna'ya savaş sonrası ‘güvenlik garantileri’ sağlama konusundaki trajikomik arayışı” ifadesini kullandı.Avrupa'nın çatışmaya daha ‘gerçekçi’ bakması ve savaşan tarafların askeri potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini kaydeden ABD’li gazeteci şu net ifadeyi kullandı:Ayrıca bu aşamada, Avrupa'nın Rusya karşıtı yaptırımlarını hafifletilmesinin daha etkili olacağına inanan Day, bazı Avrupalı ​​liderlerin Ruslara yönelik açıklamalarını “grotesk ve ters etki yaratan” olarak nitelendirerek şunu vurguladı:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının bazen akıl ve nezaket sınırını aştığını, Rusya ve halkına yönelik bayağı hakaretlere dönüştüğünü dile getirmişti.

