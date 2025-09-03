https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/bati-medyasina-gore-avrupa-ukraynada-barisi-engelliyor--1099054208.html
Batı medyasına göre Avrupa, Ukrayna'da barışı engelliyor
12:14 03.09.2025 (güncellendi: 13:09 03.09.2025)
ABD’li gazeteci Andrew Day, Avrupa’nın Ukrayna'da çözümün önüne engeller oluşturduğunu belirterek, "Rusya savaşı kazanıyor. Savaş ne kadar erken biterse Ukrayna için o kadar iyi olur" dedi.
Andrew Day, The American Conservative dergisi için kaleme aldığı yazıda, Amerikan diplomasisinin geçtiğimiz ay Rusya-Ukrayna meselesi üzerinde yoğunlaşmasının, Avrupa’ya yönelik öfkeyi artırdığına dikkat çekti.
Birçok ABD'li
muhafazakarın, Avrupalı liderlerin “barış sürecini engellemeseler bile, ayak sürüdüklerine
" inandığını yazan Day, “Örneğin, Avrupa'nın Ukrayna'ya savaş sonrası ‘güvenlik garantileri’ sağlama konusundaki trajikomik arayışı
” ifadesini kullandı.
Avrupa'nın çatışmaya daha ‘gerçekçi’ bakması ve savaşan tarafların askeri potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini kaydeden ABD’li gazeteci şu net ifadeyi kullandı:
Rusya savaşı kazanıyor. Savaş ne kadar erken biterse Ukrayna için o kadar iyi olur.
Ayrıca bu aşamada, Avrupa'nın Rusya karşıtı yaptırımlarını hafifletilmesinin daha etkili olacağına inanan Day, bazı Avrupalı liderlerin Ruslara yönelik açıklamalarını “grotesk ve ters etki yaratan” olarak nitelendirerek şunu vurguladı:
Ruslar, kültürel katkılarıyla hepimizi zenginleştiren gururlu bir Avrupa halkı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının bazen akıl ve nezaket sınırını aştığını, Rusya
ve halkına yönelik bayağı hakaretlere dönüştüğünü dile getirmişti.