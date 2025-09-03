https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/pekinde-putin-kim-gorusmesi-duzenlendi-1099044854.html

Pekin’de Putin-Kim görüşmesi düzenlendi

Sputnik Türkiye

Çin’in başkenti Pekin’de, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim arasında ikili görüşme düzenlendi. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkenti Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinliklerinin ardından Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un ile bir araya geldi.Pekin’deki kutlama etkinlikleri kapsamında Kim Jong-un ile ayrı bir görüşme gerçekleştirme fırsatına sevindiğini dile getiren Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel bir niteliğe sahip olduğuna dikkat çekerek şunu dedi:Pekin’deki kutlama etkinliklerine Kuzey Koreli mevkidaşıyla birlikte katıldıklarına dikkat çeken Putin, “Tüm etkinliklerin muhteşem, çok iyi, üst düzey bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtmek isterim” ifadesini kullandı.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin de en üst düzeyde olduğunu vurgulayan Putin, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’ni düşman güçlerden kurtarma operasyonunda oynadığı role işaret ederek Kuzey Koreli askerlerin kahramanca savaştığının altını çizdi.Putin, "Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağız. Modern neo-Nazizme karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum. <...> Lütfen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin tüm halkına en içten şükranlarımı iletin" dedi.‘Rusya’ya yardım kardeşlik borcumuz’Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus mevkidaşı Putin’le ikili görüşmede, ikili ilişkilerin gelişimi ve beklentilerini görüşme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek geçen yıl Haziran ayında imzalanan devletlerarası anlaşmadan bu yana, ikili ilişkilerin her açıdan geliştiğini kaydetti.Kim, iki ülke arasındaki yardımlaşmayla ilgili olarak şu net ifadeyi kullandı:

