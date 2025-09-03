Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu: En fazla hangi ürünün fiyatı arttı, en fazla hangi ürünün fiyatı azaldı?

Türkiye
TÜİK verilerine göre ağustos ayının zam şampiyonu hava yolu taşımacılığı oldu. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise patates.
Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Ekmek, sigara ve kahvaltılık tahıl ürünleri de ağustosta en fazla fiyatı artan ürünler sıralamasında yer alırken, fiyatı en çok ucuzlayan ürün patates oldu. Ağustosta en fazla hangi ürünlerin fiyatı arttı?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.Ağustosta en fazla hangi ürünün fiyatı azaldı?Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.
03.09.2025
TÜİK verilerine göre ağustos ayının zam şampiyonu hava yolu taşımacılığı oldu. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise patates.
Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Ekmek, sigara ve kahvaltılık tahıl ürünleri de ağustosta en fazla fiyatı artan ürünler sıralamasında yer alırken, fiyatı en çok ucuzlayan ürün patates oldu.

Ağustosta en fazla hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.
Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

Ağustosta en fazla hangi ürünün fiyatı azaldı?

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.
