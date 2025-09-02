Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/yasli-kadin-sahte-astronota-6-bin-dolar-kaptirdi-oksijene-ihtiyacim-var-para-gonder-1099037436.html
Yaşlı kadın sahte astronota 6 bin dolar kaptırdı: 'Oksijene ihtiyacım var para gönder'
Yaşlı kadın sahte astronota 6 bin dolar kaptırdı: 'Oksijene ihtiyacım var para gönder'
Sputnik Türkiye
Japonya’da 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan dolandırıcıya 6 bin dolar kaptırdı. Dolandırıcı, uzayda... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T23:50+0300
2025-09-02T23:50+0300
türki̇ye
abd
uzay
uzay aracı
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
uzay giysisi
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/1f/1044626516_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34b126eb3755a7f520a3eea70726d3e8.jpg
Uzayda saldırı altında olduğunu söyleyen sahte astronot, kadını oksijen parası göndermeye ikna ettiJaponya'nın Sapporo kentinde 80 yaşındaki bir kadın, temmuz ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan bir kişiyle haftalarca mesajlaştı; adam daha sonra 'uzayda saldırı altında olduğunu' ve 'oksijeninin bitmek üzere olduğunu' söyleyerek kadını şehirdeki marketler üzerinden elektronik ödeme yapmaya ikna etti.Sahte astronota inanan kadının yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 ABD doları) kaybettiği açıklandı. Yalnız yaşayan kadın, dolandırıldığını fark ettikten sonra durumu önce ailesine, ardından polise bildirdi.Polis, yaptığı açıklamada dolandırıcının yörüngede olduğunu iddia ederek oksijen malzemesi almak için yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Kadından, temmuz ortasından ağustos sonuna kadar beş farklı mağazadan ön ödemeli sistemler üzerinden para göndermesi istendi.Kadının dolandırıcıyla mesajlaştıkça ona romantik duygular beslemeye başladığı, bunun da para taleplerini artırmasına yol açtığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-astronotlara-kotu-haber-gunluk-5-dolar-fazla-mesai-ucreti-alabilecekler-1094690993.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/1f/1044626516_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_530a053428ee8d3cb1d0b625ccf49714.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, uzay, uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
abd, uzay, uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık

Yaşlı kadın sahte astronota 6 bin dolar kaptırdı: 'Oksijene ihtiyacım var para gönder'

23:50 02.09.2025
© AAAstronot-uzay
Astronot-uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AA
Abone ol
Japonya’da 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan dolandırıcıya 6 bin dolar kaptırdı. Dolandırıcı, uzayda saldırı altında olduğunu ve oksijeninin bittiğini söyleyerek kadından para talep etti.
Uzayda saldırı altında olduğunu söyleyen sahte astronot, kadını oksijen parası göndermeye ikna etti
Japonya'nın Sapporo kentinde 80 yaşındaki bir kadın, temmuz ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan bir kişiyle haftalarca mesajlaştı; adam daha sonra 'uzayda saldırı altında olduğunu' ve 'oksijeninin bitmek üzere olduğunu' söyleyerek kadını şehirdeki marketler üzerinden elektronik ödeme yapmaya ikna etti.
Sahte astronota inanan kadının yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 ABD doları) kaybettiği açıklandı. Yalnız yaşayan kadın, dolandırıldığını fark ettikten sonra durumu önce ailesine, ardından polise bildirdi.
Polis, yaptığı açıklamada dolandırıcının yörüngede olduğunu iddia ederek oksijen malzemesi almak için yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Kadından, temmuz ortasından ağustos sonuna kadar beş farklı mağazadan ön ödemeli sistemler üzerinden para göndermesi istendi.
Kadının dolandırıcıyla mesajlaştıkça ona romantik duygular beslemeye başladığı, bunun da para taleplerini artırmasına yol açtığı ifade edildi.
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
YAŞAM
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
20 Mart, 13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала