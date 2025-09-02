https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/yasli-kadin-sahte-astronota-6-bin-dolar-kaptirdi-oksijene-ihtiyacim-var-para-gonder-1099037436.html

Yaşlı kadın sahte astronota 6 bin dolar kaptırdı: 'Oksijene ihtiyacım var para gönder'

Sputnik Türkiye

Japonya'da 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan dolandırıcıya 6 bin dolar kaptırdı. Dolandırıcı, uzayda... 02.09.2025

Uzayda saldırı altında olduğunu söyleyen sahte astronot, kadını oksijen parası göndermeye ikna ettiJaponya'nın Sapporo kentinde 80 yaşındaki bir kadın, temmuz ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini astronot olarak tanıtan bir kişiyle haftalarca mesajlaştı; adam daha sonra 'uzayda saldırı altında olduğunu' ve 'oksijeninin bitmek üzere olduğunu' söyleyerek kadını şehirdeki marketler üzerinden elektronik ödeme yapmaya ikna etti.Sahte astronota inanan kadının yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 ABD doları) kaybettiği açıklandı. Yalnız yaşayan kadın, dolandırıldığını fark ettikten sonra durumu önce ailesine, ardından polise bildirdi.Polis, yaptığı açıklamada dolandırıcının yörüngede olduğunu iddia ederek oksijen malzemesi almak için yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Kadından, temmuz ortasından ağustos sonuna kadar beş farklı mağazadan ön ödemeli sistemler üzerinden para göndermesi istendi.Kadının dolandırıcıyla mesajlaştıkça ona romantik duygular beslemeye başladığı, bunun da para taleplerini artırmasına yol açtığı ifade edildi.

