https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-astronotlara-kotu-haber-gunluk-5-dolar-fazla-mesai-ucreti-alabilecekler-1094690993.html
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
Sputnik Türkiye
Dünyanın konuştuğu uzayda 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un dünyaya geri döndü. 10 günlük uzay yolculuğunun 9 aya... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:48+0300
2025-03-20T13:48+0300
2025-03-20T13:48+0300
yaşam
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)
uluslararası uzay i̇stasyonu
nasa
butch wilmore
sunita williams
new york times
uzay gemisi
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Sadece 8 günlük uzay yolculukları uzay gemilerinin arızalanması yüzünden 9 aya çıkan NASA astronotları geçtiğimiz gün dünyaya geri döndü. Uzay gemileri arızalanan astronotlar, kendilerini kurtarması için dünyadan başka bir uzay gemisi gelmesini beklerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalmışlardı. Donald Trump'ın Elon Musk'ı astronotların bir an önce dünyaya geri dönmelerini sağlaması için görevlendirmesinin ardından SpaceX roketiyle dünyaya geri döndüler.Wilmore, Williams ile kendilerine eşlik eden Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ve NASA astronotu Nick Hague yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya inişleri başarıyla gerçekleşti.The New York Times'ın haberine göre NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, NASA kuralları gereği uzayda geçirdikleri bu süre için fazla mesai ücreti almayacaklar. Maaşları dışında aldıkları tek ödeme ise günlük yaklaşık 5 dolarlık bir 'ek ücret' olabilir.NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü sözcüsü Jimi Russell’a göre, astronotlar resmi görev kapsamında değerlendiriliyor ve uzayda geçirdikleri süre boyunca yalnızca günlük 5 dolar ek ücret alıyor. Bu da iki astronotun toplamda 1430 dolarlık bir ek ödeme aldığı anlamına geliyor.Suni Williams, uzun uzay yolculuğunu bir zorluk olarak görmediğini belirterek, "Burası benim mutlu yerim. Uzayda olmak gerçekten eğlenceli" demişti. Ancak dünyaya dönmelerinin ardından sedyeyle taşındıkları görülen astronotların uzun uzay görevleri, insan vücudu üzerinde büyük etkilere sahip. Eski astronot 'bu durumun yeni olmadığını' söyledi2007 yılında ISS’de 152 gün geçiren eski NASA astronotu Clayton Anderson, ek mesai ücreti ödenmemesinin yeni bir durum olmadığını söylüyor. Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzayda kaldığı süre boyunca günlük yalnıza 1,20 dolar aldığını ve toplamda sadece 172 dolar kazandığını açıkladı. "Astronot olmak harika bir deneyimdi ama sonuçta bir devlet işi" diyen Anderson, esprili bir dille, "Kilometre başına ödeme alsaydım çok daha iyi kazanırdım" ifadelerini kullandı.
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uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa, butch wilmore, sunita williams, new york times, uzay gemisi
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa, butch wilmore, sunita williams, new york times, uzay gemisi
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
Dünyanın konuştuğu uzayda 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un dünyaya geri döndü. 10 günlük uzay yolculuğunun 9 aya çıkmasının ardından ikilinin fazla mesai ücreti almayacakları ortaya çıktı.
Sadece 8 günlük uzay yolculukları uzay gemilerinin arızalanması yüzünden 9 aya çıkan NASA astronotları geçtiğimiz gün dünyaya geri döndü. Uzay gemileri arızalanan astronotlar, kendilerini kurtarması için dünyadan başka bir uzay gemisi gelmesini beklerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalmışlardı. Donald Trump'ın Elon Musk'ı astronotların bir an önce dünyaya geri dönmelerini sağlaması için görevlendirmesinin ardından SpaceX roketiyle dünyaya geri döndüler.
Wilmore, Williams ile kendilerine eşlik eden Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ve NASA astronotu Nick Hague yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya inişleri başarıyla gerçekleşti.
The New York Times'ın haberine göre NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, NASA kuralları gereği uzayda geçirdikleri bu süre için fazla mesai ücreti almayacaklar. Maaşları dışında aldıkları tek ödeme ise günlük yaklaşık 5 dolarlık bir 'ek ücret' olabilir.
NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü sözcüsü Jimi Russell’a göre, astronotlar resmi görev kapsamında değerlendiriliyor ve uzayda geçirdikleri süre boyunca yalnızca günlük 5 dolar ek ücret alıyor. Bu da iki astronotun toplamda 1430 dolarlık bir ek ödeme aldığı anlamına geliyor.
Suni Williams, uzun uzay yolculuğunu bir zorluk olarak görmediğini belirterek, "Burası benim mutlu yerim. Uzayda olmak gerçekten eğlenceli" demişti. Ancak dünyaya dönmelerinin ardından sedyeyle taşındıkları görülen astronotların uzun uzay görevleri, insan vücudu üzerinde büyük etkilere sahip.
Eski astronot 'bu durumun yeni olmadığını' söyledi
2007 yılında ISS’de 152 gün geçiren eski NASA astronotu Clayton Anderson, ek mesai ücreti ödenmemesinin yeni bir durum olmadığını söylüyor. Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzayda kaldığı süre boyunca günlük yalnıza 1,20 dolar aldığını ve toplamda sadece 172 dolar kazandığını açıkladı.
"Astronot olmak harika bir deneyimdi ama sonuçta bir devlet işi" diyen Anderson, esprili bir dille, "Kilometre başına ödeme alsaydım çok daha iyi kazanırdım" ifadelerini kullandı.