Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltılar borsa ve dövizi vurdu
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya engellemelerinin şirketlere maddi zararı ne?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-astronotlara-kotu-haber-gunluk-5-dolar-fazla-mesai-ucreti-alabilecekler-1094690993.html
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler
Sputnik Türkiye
Dünyanın konuştuğu uzayda 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un dünyaya geri döndü. 10 günlük uzay yolculuğunun 9 aya... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:48+0300
2025-03-20T13:48+0300
yaşam
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)
uluslararası uzay i̇stasyonu
nasa
butch wilmore
sunita williams
new york times
uzay gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093158531_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e28c468a0808be50876ae2d9b1d066c4.jpg
Sadece 8 günlük uzay yolculukları uzay gemilerinin arızalanması yüzünden 9 aya çıkan NASA astronotları geçtiğimiz gün dünyaya geri döndü. Uzay gemileri arızalanan astronotlar, kendilerini kurtarması için dünyadan başka bir uzay gemisi gelmesini beklerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalmışlardı. Donald Trump'ın Elon Musk'ı astronotların bir an önce dünyaya geri dönmelerini sağlaması için görevlendirmesinin ardından SpaceX roketiyle dünyaya geri döndüler.Wilmore, Williams ile kendilerine eşlik eden Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ve NASA astronotu Nick Hague yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya inişleri başarıyla gerçekleşti.The New York Times'ın haberine göre NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, NASA kuralları gereği uzayda geçirdikleri bu süre için fazla mesai ücreti almayacaklar. Maaşları dışında aldıkları tek ödeme ise günlük yaklaşık 5 dolarlık bir 'ek ücret' olabilir.NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü sözcüsü Jimi Russell’a göre, astronotlar resmi görev kapsamında değerlendiriliyor ve uzayda geçirdikleri süre boyunca yalnızca günlük 5 dolar ek ücret alıyor. Bu da iki astronotun toplamda 1430 dolarlık bir ek ödeme aldığı anlamına geliyor.Suni Williams, uzun uzay yolculuğunu bir zorluk olarak görmediğini belirterek, "Burası benim mutlu yerim. Uzayda olmak gerçekten eğlenceli" demişti. Ancak dünyaya dönmelerinin ardından sedyeyle taşındıkları görülen astronotların uzun uzay görevleri, insan vücudu üzerinde büyük etkilere sahip. Eski astronot 'bu durumun yeni olmadığını' söyledi2007 yılında ISS’de 152 gün geçiren eski NASA astronotu Clayton Anderson, ek mesai ücreti ödenmemesinin yeni bir durum olmadığını söylüyor. Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzayda kaldığı süre boyunca günlük yalnıza 1,20 dolar aldığını ve toplamda sadece 172 dolar kazandığını açıkladı. "Astronot olmak harika bir deneyimdi ama sonuçta bir devlet işi" diyen Anderson, esprili bir dille, "Kilometre başına ödeme alsaydım çok daha iyi kazanırdım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-2-astronot-dunyaya-dondu--1094637229.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093158531_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_90db74314745eb6da4dd90c494cf067d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa, butch wilmore, sunita williams, new york times, uzay gemisi
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa, butch wilmore, sunita williams, new york times, uzay gemisi

Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlara kötü haber: Günlük 5 dolar 'fazla mesai' ücreti alabilecekler

13:48 20.03.2025
© AP PhotoElon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
Abone ol
Dünyanın konuştuğu uzayda 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un dünyaya geri döndü. 10 günlük uzay yolculuğunun 9 aya çıkmasının ardından ikilinin fazla mesai ücreti almayacakları ortaya çıktı.
Sadece 8 günlük uzay yolculukları uzay gemilerinin arızalanması yüzünden 9 aya çıkan NASA astronotları geçtiğimiz gün dünyaya geri döndü. Uzay gemileri arızalanan astronotlar, kendilerini kurtarması için dünyadan başka bir uzay gemisi gelmesini beklerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalmışlardı. Donald Trump'ın Elon Musk'ı astronotların bir an önce dünyaya geri dönmelerini sağlaması için görevlendirmesinin ardından SpaceX roketiyle dünyaya geri döndüler.
Wilmore, Williams ile kendilerine eşlik eden Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ve NASA astronotu Nick Hague yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya inişleri başarıyla gerçekleşti.
The New York Times'ın haberine göre NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, NASA kuralları gereği uzayda geçirdikleri bu süre için fazla mesai ücreti almayacaklar. Maaşları dışında aldıkları tek ödeme ise günlük yaklaşık 5 dolarlık bir 'ek ücret' olabilir.
NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü sözcüsü Jimi Russell’a göre, astronotlar resmi görev kapsamında değerlendiriliyor ve uzayda geçirdikleri süre boyunca yalnızca günlük 5 dolar ek ücret alıyor. Bu da iki astronotun toplamda 1430 dolarlık bir ek ödeme aldığı anlamına geliyor.
Suni Williams, uzun uzay yolculuğunu bir zorluk olarak görmediğini belirterek, "Burası benim mutlu yerim. Uzayda olmak gerçekten eğlenceli" demişti. Ancak dünyaya dönmelerinin ardından sedyeyle taşındıkları görülen astronotların uzun uzay görevleri, insan vücudu üzerinde büyük etkilere sahip.

Eski astronot 'bu durumun yeni olmadığını' söyledi

2007 yılında ISS’de 152 gün geçiren eski NASA astronotu Clayton Anderson, ek mesai ücreti ödenmemesinin yeni bir durum olmadığını söylüyor. Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzayda kaldığı süre boyunca günlük yalnıza 1,20 dolar aldığını ve toplamda sadece 172 dolar kazandığını açıkladı.
"Astronot olmak harika bir deneyimdi ama sonuçta bir devlet işi" diyen Anderson, esprili bir dille, "Kilometre başına ödeme alsaydım çok daha iyi kazanırdım" ifadelerini kullandı.
Mahsur kalan astronotlar Dünya'ya inişi yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
DÜNYA
Uzayda 9 ay mahsur kalan 2 astronot Dünya'ya döndü
Dün, 01:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала