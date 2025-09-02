https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/sibiryanin-gucu-2-yapimina-onay-rusya-ve-cin-anlasmayi-imzaladilar-1099008862.html

Sibirya’nın Gücü 2 yapımına onay: Rusya ve Çin anlaşmayı imzaladılar

Sibirya’nın Gücü 2 yapımına onay: Rusya ve Çin anlaşmayı imzaladılar

Sputnik Türkiye

Rus doğalgaz devi Gazprom’un CEO’su Miller, Rusya ve Çin’in ‘Sibirya’nın Gücü 2’ doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirtti. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T10:19+0300

2025-09-02T10:19+0300

2025-09-02T10:19+0300

dünya

rusya

çin

gazprom

aleksey miller

moğolistan

sila sibiri (sibirya’nın gücü)

çin devlet petrol şirketi (cnpc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077796519_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_31b1f39addc00aeb0139606832c07244.jpg

Gazprom CEO’su Aleksey Miller, “Rusya, Çin ve Moğolistan olmak üzere üç ülkenin liderleri tarafından yapılan açıklamasına dayanarak, bugün Sibirya Gücü 2 doğalgaz boru hattının ve Moğolistan üzerinden transit doğalgaz boru hattı Doğu Birliği’nin yapımına ilişkin hukuken bağlayıcı bir mutabakat imzalandı” diye duyurdu.Sibirya'nın Gücü 2, Batı Sibirya sahalarından Moğolistan üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmeyi amaçlayan bir proje. Anlaşmanın 30 yıl sürmesi bekleniyor.Miller, bu ölçekteki bir projede hızlı çözümlerin söz konusu olmadığını ekledi.Rus Gazprom ve Çinli CNPC şirketleri ayrıca Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden yıllık sevkiyatı 38’den 44 milyar metreküpe çıkarmaya karar verdi. Taraflar, Uzak Doğu hattı üzerinden tedarik hacmini de 10 milyar metreküpe çıkarmaya ilişkin anlaşmalar imzaladı.Rusya'dan Çin'e uzanan yaklaşık üç bin kilometre uzunluğundaki ana doğalgaz boru hattı Sibirya'nın Gücü üzerinden ilk gaz, 2019 yılı sonunda Yakutistan'daki Chayandinskoye sahasından geldi. Üç yıl sonra, Irkutsk bölgesindeki Kovyktinskoye sahasından pompalama çalışmaları başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-ve-cin-20den-fazla-isbirligi-belgesi-imzaladi-1099007233.html

rusya

çin

moğolistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, gazprom, aleksey miller, moğolistan, sila sibiri (sibirya’nın gücü), çin devlet petrol şirketi (cnpc)