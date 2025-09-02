https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/sibiryanin-gucu-2-yapimina-onay-rusya-ve-cin-anlasmayi-imzaladilar-1099008862.html
Sibirya’nın Gücü 2 yapımına onay: Rusya ve Çin anlaşmayı imzaladılar
Sibirya’nın Gücü 2 yapımına onay: Rusya ve Çin anlaşmayı imzaladılar
Sputnik Türkiye
Rus doğalgaz devi Gazprom’un CEO’su Miller, Rusya ve Çin’in ‘Sibirya’nın Gücü 2’ doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirtti. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T10:19+0300
2025-09-02T10:19+0300
2025-09-02T10:19+0300
dünya
rusya
çin
gazprom
aleksey miller
moğolistan
sila sibiri (sibirya’nın gücü)
çin devlet petrol şirketi (cnpc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077796519_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_31b1f39addc00aeb0139606832c07244.jpg
Gazprom CEO’su Aleksey Miller, “Rusya, Çin ve Moğolistan olmak üzere üç ülkenin liderleri tarafından yapılan açıklamasına dayanarak, bugün Sibirya Gücü 2 doğalgaz boru hattının ve Moğolistan üzerinden transit doğalgaz boru hattı Doğu Birliği’nin yapımına ilişkin hukuken bağlayıcı bir mutabakat imzalandı” diye duyurdu.Sibirya'nın Gücü 2, Batı Sibirya sahalarından Moğolistan üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmeyi amaçlayan bir proje. Anlaşmanın 30 yıl sürmesi bekleniyor.Miller, bu ölçekteki bir projede hızlı çözümlerin söz konusu olmadığını ekledi.Rus Gazprom ve Çinli CNPC şirketleri ayrıca Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden yıllık sevkiyatı 38’den 44 milyar metreküpe çıkarmaya karar verdi. Taraflar, Uzak Doğu hattı üzerinden tedarik hacmini de 10 milyar metreküpe çıkarmaya ilişkin anlaşmalar imzaladı.Rusya'dan Çin'e uzanan yaklaşık üç bin kilometre uzunluğundaki ana doğalgaz boru hattı Sibirya'nın Gücü üzerinden ilk gaz, 2019 yılı sonunda Yakutistan'daki Chayandinskoye sahasından geldi. Üç yıl sonra, Irkutsk bölgesindeki Kovyktinskoye sahasından pompalama çalışmaları başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-ve-cin-20den-fazla-isbirligi-belgesi-imzaladi-1099007233.html
rusya
çin
moğolistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077796519_135:0:966:623_1920x0_80_0_0_e96fc8f03e00de2dee9733d056ab5bdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, çin, gazprom, aleksey miller, moğolistan, sila sibiri (sibirya’nın gücü), çin devlet petrol şirketi (cnpc)
rusya, çin, gazprom, aleksey miller, moğolistan, sila sibiri (sibirya’nın gücü), çin devlet petrol şirketi (cnpc)
Sibirya’nın Gücü 2 yapımına onay: Rusya ve Çin anlaşmayı imzaladılar
Rus doğalgaz devi Gazprom’un CEO’su Miller, Rusya ve Çin’in ‘Sibirya’nın Gücü 2’ doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirtti.
Gazprom CEO’su Aleksey Miller, “Rusya, Çin ve Moğolistan olmak üzere üç ülkenin liderleri tarafından yapılan açıklamasına dayanarak, bugün Sibirya Gücü 2 doğalgaz boru hattının ve Moğolistan üzerinden transit doğalgaz boru hattı Doğu Birliği’nin yapımına ilişkin hukuken bağlayıcı bir mutabakat imzalandı” diye duyurdu.
Sibirya'nın Gücü 2, Batı Sibirya sahalarından Moğolistan üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmeyi amaçlayan bir proje. Anlaşmanın 30 yıl sürmesi bekleniyor.
Miller, bu ölçekteki bir projede hızlı çözümlerin söz konusu olmadığını ekledi.
Rus Gazprom ve Çinli CNPC şirketleri ayrıca Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden yıllık sevkiyatı 38’den 44 milyar metreküpe çıkarmaya karar verdi. Taraflar, Uzak Doğu hattı üzerinden tedarik hacmini de 10 milyar metreküpe çıkarmaya ilişkin anlaşmalar imzaladı.
Rusya'dan Çin'e uzanan yaklaşık üç bin kilometre uzunluğundaki ana doğalgaz boru hattı Sibirya'nın Gücü üzerinden ilk gaz, 2019 yılı sonunda Yakutistan'daki Chayandinskoye sahasından geldi. Üç yıl sonra, Irkutsk bölgesindeki Kovyktinskoye sahasından pompalama çalışmaları başladı.