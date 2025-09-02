https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-ve-cin-20den-fazla-isbirligi-belgesi-imzaladi-1099007233.html
Rusya ve Çin, 20'den fazla işbirliği belgesi imzaladı
Rusya ve Çin, 20'den fazla işbirliği belgesi imzaladı
Rusya ve Çin'in, Pekin'deki görüşmelerin ardından özellikle enerji, havacılık ve yapay zeka konularını kapsayan ikili işbirliğine ilişkin 20'den fazla belge... 02.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla Rusya-Çin heyetler arası görüşmeler bugün Çin'in başkenti Pekin'de devam etti.Çin Merkez Televizyonu, Putin ve Şi başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu çok sayıda işbirliği belgesinin imzalandığını bildirdi.Televizyonun haberinde, “Taraflar enerji, havacılık, yapay zekâ, tarım, kontrol ve denetim, sağlık, bilimsel araştırma, eğitim ve medyayı kapsayan ikili işbirliğine ilişkin 20'den fazla belgeye imza attı” ifadesi kullanıldı.
Rusya ve Çin, 20'den fazla işbirliği belgesi imzaladı
Rusya ve Çin’in, Pekin'deki görüşmelerin ardından özellikle enerji, havacılık ve yapay zeka konularını kapsayan ikili işbirliğine ilişkin 20'den fazla belge imzaladığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla Rusya-Çin heyetler arası görüşmeler bugün Çin'in başkenti Pekin'de devam etti.
Çin Merkez Televizyonu, Putin ve Şi başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu çok sayıda işbirliği belgesinin imzalandığını bildirdi.
Televizyonun haberinde, “Taraflar enerji, havacılık, yapay zekâ, tarım, kontrol ve denetim, sağlık, bilimsel araştırma, eğitim ve medyayı kapsayan ikili işbirliğine ilişkin 20'den fazla belgeye imza attı” ifadesi kullanıldı.