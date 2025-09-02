Türkiye
Kremlin, Putin’in Çin ziyareti sırasında imzalanan belgeleri açıkladı
Kremlin, Putin’in Çin ziyareti sırasında imzalanan belgeleri açıkladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji, teknoloji, bilim ve sağlık alanlarını da ilgilendiren 22... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya ve Çin heyetleri arasında Pekin'de imzalanan belgeleri açıkladı.Rus enerji devi Gazprom ve Çin Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (CNPC) arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması dikkat çekerken diğer öne çıkan belgeler şöyle:Ayrıca nükleer ve uzay sanayilerinde işbirliğine ilişkin belgeler ve devlet eğitim kurumları ile medya arasında işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.
Kremlin, Putin'in Çin ziyareti sırasında imzalanan belgeleri açıkladı

13:11 02.09.2025
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji, teknoloji, bilim ve sağlık alanlarını da ilgilendiren 22 belgenin imzalandığını duyurdu.
Kremlin, Rusya ve Çin heyetleri arasında Pekin’de imzalanan belgeleri açıkladı.
Rus enerji devi Gazprom ve Çin Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (CNPC) arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması dikkat çekerken diğer öne çıkan belgeler şöyle:
Sibirya Gücü 2 doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin anlaşma;
Rus araştırma cihazı ‘Ay Toz Gözlemi’nin Çin'in Chang'e-7 misyonuna ait uzay aracına dahil edilmesi için işbirliği anlaşması;
Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında stratejik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin anlaşma;
Sağlık sektöründeki dijital dönüşüm alanında işbirliği anlaşması;
Rus Sberbank bankası ve Tsinghua Üniversitesi arasında yenilikçi kalkınma alanında işbirliği anlaşması.
Ayrıca nükleer ve uzay sanayilerinde işbirliğine ilişkin belgeler ve devlet eğitim kurumları ile medya arasında işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.
DÜNYA
'Dünyada Putin'e yönelik tutum ısınıyor'
12:45
