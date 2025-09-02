https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kremlin-putinin-cin-ziyareti-sirasinda-imzalanan-belgeleri-acikladi-1099021142.html

Kremlin, Putin’in Çin ziyareti sırasında imzalanan belgeleri açıkladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji, teknoloji, bilim ve sağlık alanlarını da ilgilendiren 22... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya ve Çin heyetleri arasında Pekin’de imzalanan belgeleri açıkladı.Rus enerji devi Gazprom ve Çin Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (CNPC) arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması dikkat çekerken diğer öne çıkan belgeler şöyle:Ayrıca nükleer ve uzay sanayilerinde işbirliğine ilişkin belgeler ve devlet eğitim kurumları ile medya arasında işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.

