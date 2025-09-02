https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/dunyada-putine-yonelik-tutum-isiniyor-1099019830.html

'Dünyada Putin'e yönelik tutum ısınıyor'

ABD medyası, dünya genelinde Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik tutumun giderek daha ısındığını belirtti. 02.09.2025

The New York Times gazetesi, Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde, ülke liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aktif işbirliğine hazır olduklarını gösterdiğini yazdı.Putin’in “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile el ele tutuştuğu ve Çin lideri Şi Cinping ile güldüğüne” dikkat çeken gazete, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok liderin Putin’le ikili görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Bazıları gece yarısından sonra da devam etti” ifadesini kullandı.Bu ortaya çıkan durumda kilit faktörün ABD liderinin oynadığı kaydedilen yazıda, “Donald Trump, Putin'in izolasyonunun sona ermesine, onu ​​10 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan topraklarına davet ederek ve aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderleriyle çatışmaya girip onları Putin'e daha da yaklaştırarak yardımcı oldu” dendi.Trump ve Modi arasındaki ilişkilerin, Hindistan’ın Pakistan’la askeri çatışmayı ABD liderinin çözüme kavuşturduğunu kabul etmeyi reddetmesinin arından kötüleştiğini anımsatan The New York Times, Trump’ın buna misilleme olarak Hint mallarına yönelik tarifeleri artırdığını ve “Rus petrolü aldığı için Yeni Delhi’yi eleştirdiğini” belirterek şunu yazdı:Gazeteye konuşan Kennan Enstitüsü Direktörü Michael Kimmage, "Rusya, Rus ekonomisi için önemli olan bir ilişki ağı kurdu" dedi.

