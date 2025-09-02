https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/dunyada-putine-yonelik-tutum-isiniyor-1099019830.html
‘Dünyada Putin'e yönelik tutum ısınıyor’
‘Dünyada Putin'e yönelik tutum ısınıyor’
Sputnik Türkiye
ABD medyası, dünya genelinde Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik tutumun giderek daha ısındığını belirtti. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T12:45+0300
2025-09-02T12:45+0300
2025-09-02T12:44+0300
dünya
rusya
vladimir putin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
hindistan
narendra modi
çin
şi cinping
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982528_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_29b2f17f7b19c6589313fa403d7039d2.jpg
The New York Times gazetesi, Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde, ülke liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aktif işbirliğine hazır olduklarını gösterdiğini yazdı.Putin’in “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile el ele tutuştuğu ve Çin lideri Şi Cinping ile güldüğüne” dikkat çeken gazete, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok liderin Putin’le ikili görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Bazıları gece yarısından sonra da devam etti” ifadesini kullandı.Bu ortaya çıkan durumda kilit faktörün ABD liderinin oynadığı kaydedilen yazıda, “Donald Trump, Putin'in izolasyonunun sona ermesine, onu 10 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan topraklarına davet ederek ve aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderleriyle çatışmaya girip onları Putin'e daha da yaklaştırarak yardımcı oldu” dendi.Trump ve Modi arasındaki ilişkilerin, Hindistan’ın Pakistan’la askeri çatışmayı ABD liderinin çözüme kavuşturduğunu kabul etmeyi reddetmesinin arından kötüleştiğini anımsatan The New York Times, Trump’ın buna misilleme olarak Hint mallarına yönelik tarifeleri artırdığını ve “Rus petrolü aldığı için Yeni Delhi’yi eleştirdiğini” belirterek şunu yazdı:Gazeteye konuşan Kennan Enstitüsü Direktörü Michael Kimmage, "Rusya, Rus ekonomisi için önemli olan bir ilişki ağı kurdu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/putin-ve-si-ukrayna-krizi-ile-alaska-gorusmesini-gorusmedi-1099015336.html
rusya
hindistan
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982528_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_2259b01df831bd87a3ddd4f86719baed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), hindistan, narendra modi, çin, şi cinping, abd, donald trump
rusya, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), hindistan, narendra modi, çin, şi cinping, abd, donald trump
‘Dünyada Putin'e yönelik tutum ısınıyor’
ABD medyası, dünya genelinde Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik tutumun giderek daha ısındığını belirtti.
The New York Times gazetesi, Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde, ülke liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aktif işbirliğine hazır olduklarını gösterdiğini yazdı.
Putin’in “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile el ele tutuştuğu ve Çin lideri Şi Cinping ile güldüğüne” dikkat çeken gazete, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok liderin Putin’le ikili görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Bazıları gece yarısından sonra da devam etti” ifadesini kullandı.
Bu ortaya çıkan durumda kilit faktörün ABD liderinin oynadığı kaydedilen yazıda, “Donald Trump, Putin'in izolasyonunun sona ermesine, onu 10 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan topraklarına davet ederek ve aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderleriyle çatışmaya girip onları Putin'e daha da yaklaştırarak yardımcı oldu” dendi.
Trump ve Modi arasındaki ilişkilerin, Hindistan’ın Pakistan’la askeri çatışmayı ABD liderinin çözüme kavuşturduğunu kabul etmeyi reddetmesinin arından kötüleştiğini anımsatan The New York Times, Trump’ın buna misilleme olarak Hint mallarına yönelik tarifeleri artırdığını ve “Rus petrolü aldığı için Yeni Delhi’yi eleştirdiğini” belirterek şunu yazdı:
Modi, Putin'in özel limuzininde 50 dakika sohbet ederek ve Rus liderini halk önünde sıcak bir şekilde kucaklayarak Hindistan'ın alternatifleri olduğunu gösteriyordu.
Gazeteye konuşan Kennan Enstitüsü Direktörü Michael Kimmage, "Rusya, Rus ekonomisi için önemli olan bir ilişki ağı kurdu" dedi.