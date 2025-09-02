https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/karabukte-orman-yangini-cikti-valilikten-ilk-aciklama-1099036724.html

Karabük'te orman yangını çıktı: Valilikten ilk açıklama

Karabük’te merkez Aladağ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, 5... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Karabük’te Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personel müdahale ediliyor.Valilikten yapılan açıklamada, yangının merkez Kahyalar köyünde saat 15.26’da başladığı, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle Kahyalar Köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Saitler Köyü’nün Güney ve Horozlar mahallelerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği, halkın can güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

