Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/karabukte-orman-yangini-cikti-valilikten-ilk-aciklama-1099036724.html
Karabük'te orman yangını çıktı: Valilikten ilk açıklama
Karabük'te orman yangını çıktı: Valilikten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Karabük’te merkez Aladağ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, 5... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T21:57+0300
2025-09-02T21:57+0300
türki̇ye
karabük
karabük valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099036532_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_29a6fcb7318d2417f4715ad77b1d0ddc.jpg
Karabük’te Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personel müdahale ediliyor.Valilikten yapılan açıklamada, yangının merkez Kahyalar köyünde saat 15.26’da başladığı, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle Kahyalar Köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Saitler Köyü’nün Güney ve Horozlar mahallelerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği, halkın can güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bakan-yumakli-2-ildeki-orman-yanginin-kontrol-altina-alindigini-acikladi-2-noktada-alevlerle-1099010687.html
türki̇ye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099036532_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1e21949c04ab4726bced18cde0d70751.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karabük, karabük valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
karabük, karabük valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Karabük'te orman yangını çıktı: Valilikten ilk açıklama

21:57 02.09.2025
© AA / Yusuf KorkmazKarabük yangın
Karabük yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AA / Yusuf Korkmaz
Abone ol
Karabük’te merkez Aladağ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Karabük’te Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personel müdahale ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, yangının merkez Kahyalar köyünde saat 15.26’da başladığı, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle Kahyalar Köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Saitler Köyü’nün Güney ve Horozlar mahallelerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği, halkın can güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı, 2 ildeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı: 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала