Bakan Yumaklı, 2 ildeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı: 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, 3 yangının kontrol altına alındığını, 2 yangının ise söndürülmeye çalışıldığını söyledi. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.Yumaklı, “Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesine sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum” dedi.“9 ayda 5 bin 832 yangınla mücadele ettik”Bakan Yumaklı, bu yıl yangınların yoğunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Zarar gören yerler yeniden yeşillendirilecek”Orman yangınlarından zarar gören bölgelerin yeniden doğaya kazandırılacağını belirten Yumaklı, “Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın yeşillendirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orman dediğimiz sadece ağaçtan ibaret değil, burada bir ekosistem ve canlılardan bahsediyoruz. Ben her bir dalı yeniden yeşillendirecek güzel ormanların ulaşacağını ve gelecek nesillere emanet edeceğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

