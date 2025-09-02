https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ahmet-hakandan-ozelin-sinopta-baliklar-fuze-sesinden-urkuyor-aciklamasina-tepki-fuze-testi-ise-en-1099011582.html

Ahmet Hakan'dan Özel'in 'Sinop'ta balıklar füze sesinden ürküyor' açıklamasına tepki: 'Füze testi ise en önemlisi'

Ahmet Hakan'dan Özel'in 'Sinop'ta balıklar füze sesinden ürküyor' açıklamasına tepki: 'Füze testi ise en önemlisi'

CHP Lideri Özgür Özel, Sinop mitinginde yaptığı konuşmada "Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son sekiz yılda en arkalara gerilemiş bir kent. Turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü; yani iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor" ifadelerini kullandı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında konuyu değerlendirdi ve şunları ifade etti:

