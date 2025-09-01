Türkiye
Ev ve iş yeri Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ev ve iş yeri Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayının ilk haftasında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı, açıklanacak... 01.09.2025
Eylül 2025 kira artış oranı TÜİK verileriyle belli olacakKiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Ağustos 2025 enflasyon verileri ile netleşecek. Her ayın başında duyurulan enflasyon rakamları, kira artış oranlarının hesaplanmasında temel ölçüt olarak kabul ediliyor.Bu kapsamda Eylül 2025 kira zammı belirlenirken, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesine doğrudan yansıyacak. Belirlenecek resmi oran, hem konut kiralarında hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal tavan zam olarak geçerli olacak.Eylül ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, artış oranlarını TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler doğrultusunda hesaplayacak.Ev ve iş yeri Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacakEylül 2025 kira artış oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla resmiyet kazanacak. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturacak.Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?Ağustos ayında kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kira kontrat süresi bu ay içerisinde dolan kiracılar, sözleşmelerini yüzde 41,13’lük artış oranı üzerinden yeniledi. Böylece hem konut hem de iş yerlerinde uygulanacak kira bedelleri, belirlenen tavan oran doğrultusunda güncellenmiş oldu.Kira artış oranı nasıl belirleniyor?2025 yılında kira zammı oranı, Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükteki düzenlemelere göre belirleniyor. Temel kriter, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması oluyor. 2022’de getirilen geçici düzenleme ile konut kira artış oranı bir süre için yüzde 25 üst sınırla sınırlandırılmıştı.Ancak bu uygulamanın 2024’te sona ermesiyle birlikte 2025’te yeniden TÜFE 12 aylık ortalaması geçerli hale geldi. Yani ev sahipleri, kiraya yapacakları zammı açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranını aşamayacak şekilde belirleyebiliyor.
15:00 01.09.2025 (güncellendi: 15:47 01.09.2025)
Eylül ayının ilk haftasında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı, açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.
Eylül 2025 kira artış oranı TÜİK verileriyle belli olacak
Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Ağustos 2025 enflasyon verileri ile netleşecek. Her ayın başında duyurulan enflasyon rakamları, kira artış oranlarının hesaplanmasında temel ölçüt olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda Eylül 2025 kira zammı belirlenirken, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesine doğrudan yansıyacak. Belirlenecek resmi oran, hem konut kiralarında hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal tavan zam olarak geçerli olacak.
Eylül ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, artış oranlarını TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler doğrultusunda hesaplayacak.

Ev ve iş yeri Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak

Eylül 2025 kira artış oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla resmiyet kazanacak.
Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?

Ağustos ayında kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kira kontrat süresi bu ay içerisinde dolan kiracılar, sözleşmelerini yüzde 41,13’lük artış oranı üzerinden yeniledi. Böylece hem konut hem de iş yerlerinde uygulanacak kira bedelleri, belirlenen tavan oran doğrultusunda güncellenmiş oldu.
