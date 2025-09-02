https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/en-nesyrinin-rekorunu-kirdi-fenerbahce-tarihinin-en-pahali-transferi-kerem-akturkoglu-1099020207.html
En-Nesyri'nin rekorunu kırdı: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu.
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Sarı-laciverti takım, transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson'un yanı sıra geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 euro (yaklaşık 1.083.825.000 lira) bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin de en pahalı transferini gerçekleştirdi.
Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin euroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu.
Kerem Aktürkoğlu - 22 milyon 500 euro Youssef En-Nesyri - 9 milyon 500 bin euro
Aktürkoğlu son golünü Fenerbahçe'ye atmıştı
Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı.
Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe karşısında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede tek golü kaydeden isim oldu.
Fenerbahçe bu golle maçı kaybederken, "Devler Ligi"nin de dışında kaldı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla son golünü yeni takımına karşı kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu hangi kulüplerde oynadı?
2011 – 2013
→ Gölcükspor (Altyapı)
2013 – 2014
→ Hisareynspor (Altyapı)
2014 – 2015
→ İstanbul Başakşehir (Altyapı)
2015 – 2018
→ İstanbul Başakşehir (A Takım – resmi maç oynamadı)
2016 – 2017
→ Bodrumspor (Kiralık)
2018 – 2019
→ Karacabey Belediyespor
2019 – 2020
→ 24 Erzincanspor
2020 – 2024
→ Galatasaray